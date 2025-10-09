В Одесі 9 жовтня тимчасово призупинять водопостачання через ремонт мереж

Люди набирають воду в одному із бюветів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 жовтня, в Одесі призупинили водопостачання на деяких вулицях через планові ремонтні роботи на водогінних мережах. Обмеження триватимуть орієнтовно до вечора, проте час відновлення може змінюватися залежно від обставин.

Про це у неділю, 5 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

Де немає води в Одесі

Без води в Одесі залишилися такі адреси:

пл. Михайлівська,

вул. Михайльвська, 1-17,

вул. Степова, 2-24,

вул. Дальницька, 2-6.

Відключення до 15:00.

вул. Овідіопольська дорого, 2.

Відключення до 16:00.

пров. Економічний, 1-5,

пров. Полуничний,

вул. Івана Франка, 39-55,

вул. Педагогічна, 24-46,

вул. Фонтанська дорога, 16, 43-57.

Відключення до 17:00.

21-й км Старокиївського шосе,

с. Олександрівка.

Відключення до 18:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі масштабне відключення світла через обстріл. Також ми повідомляли про те, чому ще не можна пити воду з Миколаївського водогону.