В Одесі 9 жовтня тимчасово призупинять водопостачання через ремонт мереж

Відключення води в Одесі — які адреси та де знайти бювет
Сьогодні, 9 жовтня, в Одесі призупинили водопостачання на деяких вулицях через планові ремонтні роботи на водогінних мережах. Обмеження триватимуть орієнтовно до вечора, проте час відновлення може змінюватися залежно від обставин.
Про це у неділю, 5 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води в Одесі залишилися такі адреси:
- пл. Михайлівська,
- вул. Михайльвська, 1-17,
- вул. Степова, 2-24,
- вул. Дальницька, 2-6.
Відключення до 15:00.
- вул. Овідіопольська дорого, 2.
Відключення до 16:00.
- пров. Економічний, 1-5,
- пров. Полуничний,
- вул. Івана Франка, 39-55,
- вул. Педагогічна, 24-46,
- вул. Фонтанська дорога, 16, 43-57.
Відключення до 17:00.
- 21-й км Старокиївського шосе,
- с. Олександрівка.
Відключення до 18:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми писали, що в Одесі масштабне відключення світла через обстріл. Також ми повідомляли про те, чому ще не можна пити воду з Миколаївського водогону.
Читайте Новини.LIVE!