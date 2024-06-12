Отключение воды в Одессе 12 июня: список адресов

В Одессе многим потребителям отключат водоснабжение сегодня, 12 июня. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 13 июня, тысячи одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в домах потребителей планируется полностью восстановить в 18:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

пер. 3-й, 4-й, 5-й Проектируемый — все дома;

Бригадная ул., 37 — 141;

Героев Пограничников, 3, 7;

Жаботинского, 1 — 18

Шклярука — все дома;

Неделина, 30 — 111;

Рясная, 38 — 85;

Планетная, 62 — 101;

Ждахи, 14 — 29;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Кандинского — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Также мы писали, что в Украине увеличится больше должников за жилищно-коммунальные услуги в этом месяце. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

Добавим, что в Одесской области сегодня, 12 июня, почасовые отключения электроэнергии будут применяться во времена наибольшей нагрузки на энергосистему — с 15:00 до 23:00. Также энергетики проводят работы на сетях, поэтому некоторые потребители остались без света.