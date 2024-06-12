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Відключення водопостачання — хто з одеситів залишився без води до вечора

12 червня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення води в Одесі 12 червня: список адрес
В Одесі багатьом споживачам відключать водопостачання сьогодні, 12 червня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 13 червня, тисячі одеситів залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівках споживачів планують повністю відновити о 18:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • пров. 3-й, 4-й, 5-й Проектований — усі будинки;
  • Бригадна вул., 37 — 141;
  • Героїв Прикордонників, 3, 7;
  • Жаботинського, 1 — 18
  • Шклярука — усі будинки;
  • Недєліна, 30 — 111;
  • Рясна, 38 — 85;
  • Планетна, 62 — 101;
  • Ждахи, 14 — 29;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й  Кандинського — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги цього місяця. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Додамо, що в Одеській області сьогодні, 12 червня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися у часи найбільшого навантаження на енерогсистему — з 15:00 до 23:00. Також енергетики проводять роботи на мережах, тому деякі споживачі залишились без світла.

вода
водопостачання
комунальні послуги
Одеса
Одеська область
Новини Одеси
відсутність води

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