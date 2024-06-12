Планові відключення світла в Одесі 12 червня: список адрес

В Одесі тисячі містян залилишись без електроенергії у середу, 12 червня. Ілюстративне фото: Freepik

У середу, 12 червня, в Одеській області продовжують діяти стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у одеситів, які підключені до центральної енергорозподільчої мережі, світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 12 червня для промислових та побутових споживачів з 15:00 до 23:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії.

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ:

Квіткова, 1 — 21;

Кордонна, 25 — 74в;

Олексія Косяченко, 2 — 54;

Святослава Ріхтера, 33 — 109;

Тетяни Тесс — усі будинки;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Платанова, 1 — 126;

Радісна, 114, 116;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Килимовий, 5 — 9;

проїзд Бузковий, 1 — 6;

Квітнева, 20 — 33/1;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Сільська, 29 — 44;

Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;

Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;

Малішевського (Гастелло), 9 — 55;

Клименко, 25, 33в.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.

В свою чергу Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.