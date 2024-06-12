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Тисячі одеситів будуть сьогодні без світла до вечора — адреси

12 червня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Планові відключення світла в Одесі 12 червня: список адрес
В Одесі тисячі містян залилишись без електроенергії у середу, 12 червня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У середу, 12 червня, в Одеській області продовжують діяти стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у одеситів, які підключені до центральної енергорозподільчої мережі, світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 12 червня для  промислових  та побутових споживачів з 15:00 до 23:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії. 

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ:  

  • Квіткова, 1 — 21;  
  • Кордонна, 25 — 74в;  
  • Олексія Косяченко, 2 — 54;  
  • Святослава Ріхтера, 33 — 109;  
  • Тетяни Тесс — усі будинки;  
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;  
  • Платанова, 1 — 126;  
  • Радісна, 114, 116;  
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;  
  • пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • пров. Бузковий, 2/корп.2;  
  • пров. Килимовий, 5 — 9;  
  • проїзд Бузковий, 1 — 6;  
  • Квітнева, 20 — 33/1;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;  
  • Малішевського (Гастелло), 9 — 55;  
  • Клименко, 25, 33в.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

В свою чергу  Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.

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