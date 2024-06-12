Плановые отключения света в Одессе 12 июня: список адресов

В Одессе тысячи горожан остались без электроэнергии в среду, 12 июня. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 12 июня, в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у одесситов, подключенных к центральной энергораспределительной сети, света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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График стабилизации отключений в Одесской области будет действовать 12 июня для промышленных и бытовых потребителей с 15:00 до 23:00. Однако время может измениться в зависимости от ситуации с потреблением электроэнергии.

Где не будет света из-за плановых работ

Центральный РЭС:

Цветочная, 1 — 21;

Кордонная, 25 — 74в;

Алексея Косяченко, 2 — 54;

Святослава Рихтера, 33 — 109;

Татьяны Тесс — все дома;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Платанова, 1 — 126;

Радостная, 114, 116;

пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;

пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

пер. Ковровый, 5 — 9;

проезд Сиреневый, 1 — 6;

Апрельская, 20 — 33/1;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;

Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;

Сельская, 29 — 44;

Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;

Малишевского (Гастелло), 9 — 55;

Клименко, 25, 33в.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Мы писали, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

В свою очередь Одесчина работает с международными партнерами в области энергетики. Турция может помочь региону и разместить в портах Одессы, Южного и Измаила корабли с мощностью 250 мегаватт.