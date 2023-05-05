Восстановление инфраструктуры Одесской области: сколько денег выделил Европейский банк

Представитель ПРООН Татьяна Хоменко на брифинге. Фото: Медиа Центр Украина – Одесса

В 2023 году программа восстановления Украины, финансируемая Европейским инвестиционным банком и ПРООН, выделит более 1,5 млрд евро для восстановления социальной инфраструктуры в Одессе. Программа реализует 13 проектов, охватывающих капитальный ремонт, реконструкцию, строительство медицинских и образовательных учреждений, а также строительство жилья для временно перемещенных лиц.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одеса рассказала представитель ПРООН Татьяна Хоменко.

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Проекты, финансирование которых уже утверждено, включают капитальный ремонт и реконструкцию одесской инфекционной больницы, одесской клинической больницы №1, капитальный ремонт школ и детских садов. Также три проекта реализуют в Балтском обществе.

"В Одессе эта программа работает с 2019 года, в активной фазе сейчас восстановление пяти объектов, это одна больница и четыре школы. В 2023 году в рамках этой программы будет выделено более 1,5 млрд евро. Эти деньги потратят на реализацию 11 уже утвержденных проектов, утверждения еще двух мы ждем. Проекты министерство инфраструктуры Украины и доноры отобрали летом 2022 года", — рассказала Татьяна Хоменко.

Как отметила эксперт, из-за вопросов безопасности подрядчиков и инспекторов эта программа пока не работает в прифронтовых южных регионах — Николаевской, Херсонской, Запорожье.

Напомним, у Украины большой потенциал в туристической отрасли, но для его реализации нужны инновации и новые идеи. В Одесской области проходит интересный эксперимент — переосмысление "самоидентификации" общин с целью развития туризма в регионе.

Кроме того, Одесская область планирует провести четыре международных экспертных мероприятия по восстановлению региона, чтобы приобщиться к разработке проектов в разных отраслях. Желающих специалистов приглашают присоединиться к этим мерам, чтобы совместно разрабатывать план стратегии восстановления Одесской области.