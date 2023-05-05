Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Восстановление инфраструктуры Одесской области: сколько денег выделил Европейский банк arrow

Восстановление инфраструктуры Одесской области: сколько денег выделил Европейский банк

5 мая 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Восстановление инфраструктуры Одесской области: сколько денег выделил Европейский банк
Представитель ПРООН Татьяна Хоменко на брифинге. Фото: Медиа Центр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В 2023 году программа восстановления Украины, финансируемая Европейским инвестиционным банком и ПРООН, выделит более 1,5 млрд евро для восстановления социальной инфраструктуры в Одессе. Программа реализует 13 проектов, охватывающих капитальный ремонт, реконструкцию, строительство медицинских и образовательных учреждений, а также строительство жилья для временно перемещенных лиц.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одеса рассказала представитель ПРООН Татьяна Хоменко.

Читайте также:

Проекты, финансирование которых уже утверждено, включают капитальный ремонт и реконструкцию одесской инфекционной больницы, одесской клинической больницы №1, капитальный ремонт школ и детских садов. Также три проекта реализуют в Балтском обществе.

"В Одессе эта программа работает с 2019 года, в активной фазе сейчас восстановление пяти объектов, это одна больница и четыре школы. В 2023 году в рамках этой программы будет выделено более 1,5 млрд евро. Эти деньги потратят на реализацию 11 уже утвержденных проектов, утверждения еще двух мы ждем. Проекты министерство инфраструктуры Украины и доноры отобрали летом 2022 года", — рассказала Татьяна Хоменко.

Как отметила эксперт, из-за вопросов безопасности подрядчиков и инспекторов эта программа пока не работает в прифронтовых южных регионах — Николаевской, Херсонской, Запорожье.

Напомним, у Украины большой потенциал в туристической отрасли, но для его реализации нужны инновации и новые идеи. В Одесской области проходит интересный эксперимент — переосмысление "самоидентификации" общин с целью развития туризма в регионе.

Кроме того, Одесская область планирует провести четыре международных экспертных мероприятия по восстановлению региона, чтобы приобщиться к разработке проектов в разных отраслях. Желающих специалистов приглашают присоединиться к этим мерам, чтобы совместно разрабатывать план стратегии восстановления Одесской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас