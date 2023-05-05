Відновлення інфраструктури Одещини: скільки грошей виділив Європейський банк

Представниця ПРООН Тетяна Хоменко на брифінгу. Фото: Медіа Центр Україна – Одеса

У 2023 році програма відновлення України, що фінансується Європейським інвестиційним банком та ПРООН, виділить понад 1,5 мільярда євро для відновлення соціальної інфраструктури в Одесі. Програма реалізує 13 проєктів, які охоплюють капітальний ремонт, реконструкцію, будівництво медичних та освітніх закладів, а також будівництво житла для тимчасово переміщених осіб.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла представниця ПРООН Тетяна Хоменко.

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Проєкти, фінансування яких вже затверджено, включають капітальний ремонт і реконструкцію одеської інфекційної лікарні, одеської клінічної лікарні №1, капітальний ремонт шкіл та дитячих садочків. Також три проєкти реалізують в Балтській громаді.

"В Одесі ця програма працює з 2019 року, в активній фазі зараз відновлення п’яти об’єктів, це одна лікарня та чотири школи. У 2023 році в рамках цієї програми виділять понад 1,5 млрд євро. Ці гроші витратять на реалізацію 11 вже затверджених проєктів, утвердження ще двох ми чекаємо. Проєкти міністерство інфраструктури України та донори відібрали влітку 2022 року", — розповіла Тетяна Хоменко.

Як зазначила експертка, через питання безпеки підрядників та інспекторів ця програма поки що не працює у прифронтових південних регіонах — Миколаївщини, Херсонщині, Запоріжжі.

Нагадаємо, Україна має великий потенціал у туристичній галузі, але для його реалізації потрібні інновації та нові ідеї. На Одещині відбувається цікавий експеримент — переосмислення "самоідентифікації" громад з метою розвитку туризму в регіоні.

Крім того, Одеська область планує провести чотири міжнародні експертні заходи з відновлення регіону, щоб долучитися до розробки проєктів у різних галузях. Охочих спеціалістів запрошують приєднатися до цих заходів, щоб спільно розробляти план стратегії відновлення Одещини.