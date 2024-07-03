Поддержка Италии для сохранения культурного наследия Одессы

Итальянские представители в Одессе. Фото: мэр Одессы

Италия не приостанавливает поддержку Одессы в условиях вооруженной агрессии России. Так, страна-партнер готова направить до 45 млн евро на восстановление Одессы, сосредотачиваясь на сохранении ее культурного наследия.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Руководитель офиса AICS господин Пьетро Пиппи отметил, что эти средства будут использованы для реставрации и восстановления важных объектов города. Восстановление Одессы как мощного культурного центра Украины — ключевой элемент помощи нашему городу от Италии, однако приоритеты еще не определены.

"Необходимо определить приоритетные объекты в городе, нуждающиеся в восстановлении. Для этого в течение недели проходят консультации итальянского Агентства сотрудничества ради развития (AICS) с руководством города и области, культурными институтами" , — говорится в сообщении городского совета.

Италия поддерживает Одессу. Фото: Геннадий Труханов

Помощь в восстановлении Одессы

Мы писали, что у Одессы появился новый друг и партнер в лице города Майнц в Германии. Мэр Майнца выступил с инициативой о создании партнерских отношений с Одессой, а в горсовете приняли соответствующую резолюцию.

Также мы сообщали, что Одесская область работает с международными партнерами по энергетике. Так, продолжаются переговоры с Турцией по подключению мегаваттных кораблей к ключевым черноморским портам и на Дунае.