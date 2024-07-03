Підтримка Італії для збереження культурної спадщини Одеси

Відновлення культурної спадщини — Італія виділить кошти для Одеси
Італія не припиняє підтримку Одеси в умовах збройної агресії Росії. Так, країна-партнер готова спрямувати до 45 млн євро на відновлення Одеси, зосереджуючись на збереженні її культурної спадщини.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
На що підуть кошти від Італії
Керівник офісу AICS пан Пʼєтро Піппі зазначив, що ці кошти будуть використані на реставрацію та відновлення важливих об'єктів міста. Відновлення Одеси як потужного культурного центру України є ключовим елементом допомоги нашому місту від Італії, однак пріоритети ще не визначені.
"Необхідно визначити пріоритетні об'єкти в місті, які потребують відновлення. Для цього протягом тижня відбуваються консультації італійської Агенції співпраці заради розвитку (AICS) з керівництвом міста та області, культурними інституціями", — йдеться у повідомленні міської ради.
Допомога у відновленні Одеси
Ми писали, що в Одеси з'явився новий друг та партнер в особі міста Майнц, що у Німеччині. Мер Майнца виступив з ініціативою про започаткування партнерських відносин з Одесою, а в міськраді ухвалили відповідну резолюцію.
Також ми повідомляли, що Одеська область працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, тривають перемовини з Туреччиною щодо підключення мегаватних кораблів до ключових чорноморських портів та на Дунаї.
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