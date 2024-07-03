Підтримка Італії для збереження культурної спадщини Одеси

Італійські представники в Одесі. Фото: мер Одеси

Італія не припиняє підтримку Одеси в умовах збройної агресії Росії. Так, країна-партнер готова спрямувати до 45 млн євро на відновлення Одеси, зосереджуючись на збереженні її культурної спадщини.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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На що підуть кошти від Італії

Керівник офісу AICS пан Пʼєтро Піппі зазначив, що ці кошти будуть використані на реставрацію та відновлення важливих об'єктів міста. Відновлення Одеси як потужного культурного центру України є ключовим елементом допомоги нашому місту від Італії, однак пріоритети ще не визначені.

"Необхідно визначити пріоритетні об'єкти в місті, які потребують відновлення. Для цього протягом тижня відбуваються консультації італійської Агенції співпраці заради розвитку (AICS) з керівництвом міста та області, культурними інституціями", — йдеться у повідомленні міської ради.

Італія підтримує Одесу. Фото: Геннадій Труханов

Допомога у відновленні Одеси

Ми писали, що в Одеси з'явився новий друг та партнер в особі міста Майнц, що у Німеччині. Мер Майнца виступив з ініціативою про започаткування партнерських відносин з Одесою, а в міськраді ухвалили відповідну резолюцію.

Також ми повідомляли, що Одеська область працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, тривають перемовини з Туреччиною щодо підключення мегаватних кораблів до ключових чорноморських портів та на Дунаї.