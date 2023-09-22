Восстановление Спасо-Преображенского собора в Одессе

Спасо-Преображенский собор. Фото: Новини.LIVE

Перекрытие крыши, демонтаж опасных конструкций, начало консервации здания — и это далеко не весь перечень работ, которые уже удалось осуществить строителям в Спасо-Преображенском соборе.

Сейчас он напоминает искалеченное тело человека, который, несмотря на ранения, продолжает жить. Ведь здесь, с первого дня открытия собора, а также после ракетного удара продолжает функционировать нижний храм, где проходят богослужения, венчание людей и крещение младенцев.

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Памятник истории

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы, расположенный в историческом центре города. Его строительство началось в 1795 году, а освящение состоялось в 1808 году. В 1936 году собор полностью разрушили, и со временем на его месте разместили фонтан. И только в 1999 — 2011 годах собор снова был отстроен на прежнем месте.

23 июля 2023 года храм претерпел значительные разрушения. Вражеская российская ракета попала в здание. В результате полностью уничтожен алтарь и повреждена несущая конструкция здания.

Настоятель храма. Фото: Новини.LIVE

"По состоянию на сегодня снята вся поврежденная и разрушенная кровля из меди, а также настил. От мощного взрыва многие металлические конструкции изогнуты, разорваны и деформированы. Строители их демонтировали и установили новые, которые были по проекту. По состоянию на сегодня около 600 м кв. кровли уже заменено. В результате ракетного удара вылетели все окна, сейчас на их месте установлены деревянные панели. Сегодня для нас главная задача — успеть до холодов и начала дождей отремонтировать крышу", — рассказал настоятель кафедрального собора отец Мирослав.

В течение первой недели ликвидации последствий ракетного удара строители демонтировали все висячие элементы бетона, которые могут быть опасными для людей.

Кафедральный собор. Фото: Новини.LIVE

Восстановление разрушенной стены

Наибольшие разрушения понесла стена, где был алтарь. Сейчас находиться рядом с ней строителям небезопасно. Поэтому данную конструкцию, по словам настоятеля храма, нужно демонтировать и построить новую.

Поврежденная стена. Фото: Новини.LIVE

"Уже были проведены все необходимые обследования, и сегодня мы ждем разрешительных документов от ОГА, для того чтобы отремонтировать эту часть храма. Это все нужно успеть сделать до начала дождей, иначе это приведет к тому, что нижний храм будет затоплен. Сейчас идут активные работы по восстановлению нашей котельной, чтобы была возможность зимой отапливать именно нижний храм", — отметил отец Мирослав.

Восстановление Спасо-Преображенского собора

Что касается восстановления поврежденного собора, то уже прошли встречи представителей Одесской епархии и международной делегации из Италии. Рассматривались вопросы консервации здания и дальнейшего его восстановления. В городском совете говорят, что предоставили все необходимые акты обследования, чтобы строители могли как можно скорее начинать консервацию здания.

Разрушение собора. Фото: Новини.LIVE

Кафедральный собор. Фото: Новини.LIVE

Потолок кафедрального собора. Фото: Новини.LIVE

"Не могу конкретно сказать, когда именно начнется восстановление, потому что это непосредственная работа епархии и итальянцев, но мы в оперативном порядке подготовили акты всех пострадавших зданий. Это важно, потому что именно они дают возможность представителям епархии начать консервацию. Также была проведена работа с посольством Италии по привлечению иностранных специалистов, они подробно все изучили и сейчас работают над проектами по восстановлению собора", — отметил Иван Липтуга.

Левое крыло кафедрального собора. Фото: Новини.LIVE

Кафедральный собор. Фото: Новини.LIVE

В Одесской епархии отмечают, что представители итальянского правительства, а также ЮНЕСКО действительно выразили желание и готовность помочь в восстановлении не только кафедрального собора, но и других зданий в историческом центре Одессы, повредивших вражеские ракеты.

Настоятель кафедрального собора. Фото: Новини.LIVE

"Члены итальянской делегации работали в соборе три дня, они зафиксировали все разрушения и повреждения, а также заявили, что будут помогать, но мы не знаем, какая именно будет помощь. Сейчас в планах — создание рабочей группы, члены которой ведут наработки относительно начала восстановления", — проинформировал отец Мирослав.

Как сейчас работает кафедральный собор

По словам настоятеля храма, сегодня собор функционирует. Здесь проходят каждый день богослужения в нижнем храме. Также крестят детей, венчают молодоженов.

Богослужение в соборе. Фото: Новини.LIVE

"С первого дня открытия и по сей день нижний храм собора продолжает работать. Люди могут всегда прийти сюда и помолиться. Здесь есть Касперовская икона Божьей матери, которая была написана к 100-летию Одессы и уцелела после обстрела, также есть Иверская икона Божьей матери, уцелели и мощи святителя Иннокентия. Для нас сейчас самое главное —получить разрешительные документы, чтобы начать восстановление разрушенной стены. Пока нет понимания, сколько нужно денег на все, потому что готовятся документы. Но это точно немалые деньги, ведь разрушения существенные, а цены на строительные материалы каждый день растут", — резюмировал настоятель храма.

По самым скромным подсчетам, на восстановление главного собора Одессы понадобится более 200 миллионов гривен. В храмах города уже собираются пожертвования на восстановление Спасо-Преображенского собора.

Повреждена стена храма. Фото: Новини.LIVE

Кафедральный собор. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО приняли решение о расширении в Одессе зоны, подпадающей под защиту этой организации. Следовательно, количество архитектурных объектов и элементов нематериального наследия Одессы, которые благодаря международному сообществу будет возможность сохранить — увеличилось.

Что это даст нашему городу и поможет ли уберечь исторический центр Одессы от хаотической застройки, а также вражеских ракет оккупантов — читайте в нашем материале.