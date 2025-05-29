Лето в Одессе 2025 - как украинцы отдыхают во время войны

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Лето уже давно перестало быть временем легкомысленных чемоданов и спонтанных путешествий. Полномасштабная война заставила миллионы украинцев пересмотреть свои приоритеты, планы и ресурсы. Для кого-то лето — это возможность хоть немного перевести дух. А для других — просто еще один сезон борьбы, экономии и ожидания лучшего времени.

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы города, чтобы спросить у одесситов, планируют ли они в этом году хоть какой-то отдых.

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Скромный отпуск

Лилия — одна из тех, кто все же пытается найти баланс между помощью армии и потребностью в восстановлении. Она не строит грандиозных планов, но хочет хотя бы немного выдохнуть среди постоянного напряжения. В то же время признается: главное сейчас — поддержка ВСУ, а уже потом все остальное. Ресурсы, которые раньше шли бы на путешествия, теперь имеют совсем другое назначение.

"Ну, можно сказать, что не полноценный отпуск, как это все там видят, но какие-то, возможно, несколько дней, конечно, планируем отдохнуть. Тратить особо сейчас не тратим, потому что донатим на Вооруженные силы Украины. Так что все, что можно было бы потратить, потратим после окончания уже полномасштабной войны", — делится Лилия.

Одесситка Лилия о планах на лето. Фото: Новини.LIVE

Отдых за границей

Несмотря на сложное время, некоторые украинцы таки решаются на путешествия. Для Анны — это способ эмоционально перезагрузиться и увидеть мир, который за последние годы стал особенно ценным. Она заранее планировала эту поездку и серьезно к ней готовилась — как финансово, так и морально.

"Сегодня еду в Лиссабон. В общем, тур стоил тысячу евро, с собой я беру минимум 700 евро, ну, и на подарок где-то еще 500", — рассказывает Анна.

Местная жительница Анна об отдыхе. Фото: Новини.LIVE

Молодежь без отпусков

Для многих студентов этим летом не до моря или гор — в приоритете обучение, первые попытки заработка, адаптация к реалиям взрослой жизни. Те, кто сейчас завершают обучение, больше думают о будущей карьере, чем об отдыхе. Планы на путешествия откладываются на "потом", потому что сейчас важно удержаться на плаву и быть полезной.

"К сожалению, нет. Потому что хочется найти работу, ну, после учебы. И пойти куда-то с подружкой гулять", — говорит Даша.

Одесситка Даша о планах на лето. Фото: Новини.LIVE

Владислав — студент и тоже не планирует путешествий. Говорит просто: сейчас не то время. Многие из студентов думают так же: учеба, экономия, ожидание. "Не планирую" — это голос большой группы молодежи, которая живет не мечтами, а обстоятельствами.

"Не планирую. Потому что я студент", — коротко говорит Владислав.

Местный житель Владислав об отпуске. Фото: Новини.LIVE

Отпуск — это состояние души

Анастасия относится к тем, кто не привязывается к календарю. Для нее понятие "отпуск" давно уже не ассоциируется с сезоном или билетами. Она умеет находить радость в каждом дне, не дожидаясь особого момента.

"У меня всегда отпуск", — улыбается Анастасия.

Одесситка Анастасия об отпуске. Фото: Новини.LIVE

До завершения войны без отпуска

Есть и те, кто сознательно отказался от любых путешествий или развлечений до победы. Это принципиальная позиция, выросшая из боли, потерь и глубокого патриотизма. Не видеть смысла в отдыхе, когда на востоке страны продолжается бой.

"Никуда. До конца войны никуда. Ни шагу назад, только вперед", — решительно отмечает Зелимхан.

Местный житель Зелихман о завершении войны. Фото: Новини.LIVE

Лето 2025 — это не о громких курортах и безумных скидках. Это — о выборе каждого: отдыхать или ждать, вкладывать в себя или поддерживать армию, строить планы или откладывать их на мирные времена. Кто-то позволяет себе немного солнца, кто-то — ищет стабильности, а кто-то продолжает держать строй без права на передышку.

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