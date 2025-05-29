Літо в Одесі 2025 - як українці відпочивають під час війни

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Літо вже давно перестало бути часом легковажних валіз і спонтанних подорожей. Повномасштабна війна змусила мільйони українців переглянути свої пріоритети, плани й ресурси. Для когось літо — це можливість бодай трохи перевести подих. А для інших — просто ще один сезон боротьби, економії й очікування кращого часу.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці міста, щоб запитати в одеситів, чи планують вони цього року хоч якийсь відпочинок.

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Скромна відпустка

Лілія — одна із тих, хто все ж намагається знайти баланс між допомогою армії та потребою у відновленні. Вона не будує грандіозних планів, але хоче бодай трохи видихнути серед постійної напруги. Водночас зізнається: головне зараз — підтримка ЗСУ, а вже потім усе інше. Ресурси, які раніше йшли б на подорожі, тепер мають зовсім інше призначення.

"Ну, можна сказати, що не повноцінну відпустку, як це всі там бачать, але якісь, можливо, декілька днів, звичайно, плануємо відпочити. Витрачати особливо зараз не витрачаємо, тому що донатимо на Збройні сили України. Так що все, що можна було б витратити, витратимо після закінчення уже повномасштабної війни", — ділиться Лілія.

Одеситка Лілія про плани на літо. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок за кордоном

Попри складний час, деякі українці таки наважуються на подорожі. Для Анни — це спосіб емоційно перезавантажитись і побачити світ, який за останні роки став особливо цінним. Вона заздалегідь планувала цю поїздку й серйозно до неї готувалась — як фінансово, так і морально.

"Сьогодні їду в Лісабон. Загалом тур коштував тисячу євро, з собою я беру мінімум 700 євро, ну, і на подарунок десь ще 500", — розповідає Анна.

Місцева жителька Анна про відпочинок. Фото: Новини.LIVE

Молодь без відпусток

Для багатьох студентів цього літа не до моря чи гір — у пріоритеті навчання, перші спроби заробітку, адаптація до реалій дорослого життя. Ті, хто зараз завершують навчання, більше думає про майбутню кар'єру, ніж про відпочинок. Плани на мандрівки відкладаються на "потім", бо наразі важливо втриматися на плаву й бути корисною.

"На жаль, ні. Тому що хочеться знайти роботу, ну, після навчання. Та піти кудись з подружкою гуляти", — каже Даша.

Одеситка Даша про плани на літо. Фото: Новини.LIVE

Владислав — студент і теж не планує подорожей. Каже просто: зараз не той час. Багато хто зі студентів думають так само: навчання, економія, очікування. "Не планую" — це голос великої групи молоді, яка живе не мріями, а обставинами.

"Не планую. Тому що я студент", — коротко каже Владислав.

Місцевий житель Владислав про відпустку. Фото: Новини.LIVE

Відпустка — це стан душі

Анастасія належить до тих, хто не прив’язується до календаря. Для неї поняття "відпустка" давно вже не асоціюється з сезоном чи квитками. Вона вміє знаходити радість у кожному дні, не чекаючи особливого моменту.

"У мене завжди відпустка", — усміхається Анастасія.

Одеситка Анастасія про відпустку. Фото: Новини.LIVE

До завершення війни без відпустки

Є й ті, хто свідомо відмовився від будь-яких мандрівок чи розваг до перемоги. Це принципова позиція, що зросла з болю, втрат і глибокого патріотизму. Не бачать сенсу у відпочинку, коли на сході країни триває бій.

"Нікуди. До кінця війни нікуди. Ні кроку назад, тільки вперед", — рішуче зазначає Зелімхан.

Місцевий житель Зеліхман про завершення війни. Фото: Новини.LIVE

Літо 2025 — це не про гучні курорти й шалені знижки. Це — про вибір кожного: відпочивати чи чекати, вкладати у себе чи підтримувати армію, будувати плани чи відкладати їх на мирні часи. Хтось дозволяє собі трохи сонця, хтось — шукає стабільності, а хтось продовжує тримати стрій без права на перепочинок.

Раніше ми писали про вартість відпочинку в Затоці цього року. А також про те, що курортний бізнес в Миколаєві на межі вимирання.