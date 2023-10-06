Скандал в ВР с участием депутата из Одессы

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: скриншот с видео

Во время заседания Верховной Рады депутаты подняли вопрос демографического кризиса в Украине. Однако далеко не все народные избранники серьезно восприняли эту тему и начали отшучиваться.

Видео с заседания Верховной Рады опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте также:

По его словам, в Украине необходимо поддерживать молодые семьи и особенно матерей-одиночек.

"Если мы сейчас не изменим государственную политику и не начнем поддерживать семьи, через 10-20 лет у нас не будет кого представлять в этом сессионном зале", — сказал Гончаренко.

Повышение рождаемости

Народный депутат Украины Роксолана Подласа, которая в это время выступала с трибуны ВР, упрекнула Гончаренко с его требованиями.

"Алексей Алексеевич, отпустите меня повышать рождаемость", — ответила Подласа.

Другие скандалы в ВР

Народные депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко в очередной раз начали разбираться в стенах Верховной рады. Дело дошло до стычки.

Ранее мы сообщали, в соцсетях появилось видео, где народный депутат Украины Алексей Гончаренко был якобы выпивший в прямом эфире. Впрочем, нардеп опроверг данные публикации.

Напоминаем, что скандал вокруг "замурованного" памятника Екатерине II набирает обороты с каждым днем. Нардеп Алексей Гончаренко сказал, что пока памятник стоит на своем месте — россиянам есть за что зацепиться и они сочтут город "своим".