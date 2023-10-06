"Відпустіть мене підвищувати народжуваність": скандал у ВР за участі депутата з Одеси
Під час засідання Верховної Ради депутати порушили питання демографічної кризи в України. Проте далеко не усі народні обранці серйозно сприйняли цю тему та почали віджартовуватися.
Відео з засідання Верховної Ради опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, в Україні наразі необхідно підтримувати молоді сім'ї та особливо матерів-одиначок.
"Якщо ми зараз не змінимо державну політику та не почнемо підтримувати родини, через 10-20 років ми не матимемо, кого представляти в цій сесійній залі", — сказав Гончаренко.
Підвищення народжуваності
Народна депутатка України Роксолана Підласа, яка в цей час виступала з трибуни ВР, дорікла Гончаренку з його вимогами.
"Олексію Олексійовичу, відпустіть мене підвищувати народжуваність", — відповіла Підласа.
Інші скандали у ВР
Народні депутати Олексій Гончаренко і Микола Тищенко в черговий раз почали з'ясовувати відносини у стінах Верховної ради. Справа дійшла до сутички.
Раніше ми повідомляли, в соцмережах з’явилось відео, де народний депутат України Олексій Гончаренко був нібито напідпитку в прямому ефірі. Втім нардеп спростував дані публікації.
Нагадуємо, що скандал навколо "замурованого" пам'ятника Катерині II набирає обертів з кожним днем. Нардеп Олексій Гончаренко сказав, що поки пам'ятник стоїть на своєму місці — росіянам є за що зачепитись і вони вважатимуть місто "своїм".