Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Відпустіть мене підвищувати народжуваність": скандал у ВР за участі депутата з Одеси arrow

"Відпустіть мене підвищувати народжуваність": скандал у ВР за участі депутата з Одеси

6 жовтня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скандал у ВР за участі депутата з Одеси
Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час засідання Верховної Ради депутати порушили питання демографічної кризи в України. Проте далеко не усі народні обранці серйозно сприйняли цю тему та почали віджартовуватися. 

Відео з засідання Верховної Ради опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. 

Читайте також:

За його словами, в Україні наразі необхідно підтримувати молоді сім'ї та особливо матерів-одиначок. 

"Якщо ми зараз не змінимо державну політику та не почнемо підтримувати родини, через 10-20 років ми не матимемо, кого представляти в цій сесійній залі", — сказав Гончаренко.

Підвищення народжуваності

Народна депутатка України Роксолана Підласа, яка в цей час виступала з трибуни ВР, дорікла Гончаренку з його вимогами. 

"Олексію Олексійовичу, відпустіть мене підвищувати народжуваність", — відповіла Підласа. 

Інші скандали у ВР

Народні депутати Олексій Гончаренко і Микола Тищенко в черговий раз почали з'ясовувати відносини у стінах Верховної ради. Справа дійшла до сутички. 

Раніше ми повідомляли, в соцмережах з’явилось відео, де народний депутат України Олексій Гончаренко був нібито напідпитку в прямому ефірі. Втім нардеп спростував дані публікації. 

Нагадуємо, що скандал навколо "замурованого" пам'ятника Катерині II набирає обертів з кожним днем. Нардеп Олексій Гончаренко сказав, що поки пам'ятник стоїть на своєму місці — росіянам є за що зачепитись і вони вважатимуть місто "своїм".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз