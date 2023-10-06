Скандал у ВР за участі депутата з Одеси

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: скриншот з відео

Під час засідання Верховної Ради депутати порушили питання демографічної кризи в України. Проте далеко не усі народні обранці серйозно сприйняли цю тему та почали віджартовуватися.

Відео з засідання Верховної Ради опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

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За його словами, в Україні наразі необхідно підтримувати молоді сім'ї та особливо матерів-одиначок.

"Якщо ми зараз не змінимо державну політику та не почнемо підтримувати родини, через 10-20 років ми не матимемо, кого представляти в цій сесійній залі", — сказав Гончаренко.

Підвищення народжуваності

Народна депутатка України Роксолана Підласа, яка в цей час виступала з трибуни ВР, дорікла Гончаренку з його вимогами.

"Олексію Олексійовичу, відпустіть мене підвищувати народжуваність", — відповіла Підласа.

Інші скандали у ВР

Народні депутати Олексій Гончаренко і Микола Тищенко в черговий раз почали з'ясовувати відносини у стінах Верховної ради. Справа дійшла до сутички.

Раніше ми повідомляли, в соцмережах з’явилось відео, де народний депутат України Олексій Гончаренко був нібито напідпитку в прямому ефірі. Втім нардеп спростував дані публікації.

Нагадуємо, що скандал навколо "замурованого" пам'ятника Катерині II набирає обертів з кожним днем. Нардеп Олексій Гончаренко сказав, що поки пам'ятник стоїть на своєму місці — росіянам є за що зачепитись і вони вважатимуть місто "своїм".