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Главная Одесса Отсрочка для одесских моряков — что включает в себя законопроект

Отсрочка для одесских моряков — что включает в себя законопроект

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 16:45
Верховная Рада предложила предоставить морякам отсрочку от мобилизации
Сухогруз в море. Фото: marinetraffic.com
Ключові моменти Что предлагают Новое налогообложение

Депутаты Верховной Рады Украины предложили предоставлять морякам статус самозанятого лица и отсрочку от мобилизации. Таким образом парламентарии пытаются вернуть домой специалистов этой отрасли и пополнить тем самым государственный бюджет.

Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

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Что предлагают

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно специального режима налогообложения моряков". Согласно объяснительной записке, работники морской отрасли и так имеют право на отсрочку и выезд за границу. Однако на практике сложные бюрократические процедуры и несогласованность между различными органами власти не позволяют им это сделать.

Авторы законопроекта предлагают освобождать от призыва на военную службу во время мобилизации специалистов этой отрасли, являющихся гражданами Украины и имеющих статус самозанятого лица-моряка. Таким образом народные избранники хотят вернуть мореплавателей из-за границы, чтобы они пополнили бюджет страны.

"Около 50 тысяч украинских моряков
обеспечивают поступление более 1 млрд долларов США ежегодно (4% от экспорта услуг Украины). Морские перевозки являются критически важными для внешнеэкономической деятельности Украины",— говорится в пояснительной записке

Новое налогообложение

Кроме того, депутаты предлагают несколько изменить ставки налогообложения моряков. Парламентарии хотят установить НДФЛ на уровне 18% (базовая ставка), а военный сбор будет составлять 5% от зарплаты ITF. В случае, если законопроект будет принят, полностью воплотить его нормы в жизнь планируют в марте 2026 года.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одессе торговали паспортами моряка. А также о важности безопасности портов региона.

Верховная Рада Одесса Новости Одессы мобилизация отсрочка
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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