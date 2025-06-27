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Головна Одеса Відстрочка для одеських моряків — що включає в себе законопроєкт

Відстрочка для одеських моряків — що включає в себе законопроєкт

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 16:45
Верховна Рада запропонувала надати морякам відстрочку від мобілізації
Суховантаж в морі. Фото: marinetraffic.com
Ключові моменти Що пропонують Нове оподаткування

Депутати Верховної Ради України запропонували надавати морякам статус самозайнятої особи та відстрочку від мобілізації. Таким чином парламентарі намагаються повернути додому фахівців цієї галузі та поповнити тим самим державний бюджет.

Про це йдеться у пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.

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Що пропонують

Депутати Верховної Ради зареєстрували проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спеціального режиму оподаткування моряків". Згідно з пояснювальною запискою до цього документу, працівники морської галузі і так мають право на відстрочку та виїзд за кордон. Проте на практиці складні бюрократичні процедури та неузгодженість між різними органами влади не дозволяє їм це зробити.

Автори законопроєкту пропонують звільняти від призову на військову службу під час мобілізації фахівців цієї галузі, які є громадянами України та мають статус самозайнятої особи-моряка. Таким чином народні обранці хочуть повернути мореплавців з-за кордону, аби вони поповнили бюджет країни.

"Близько 50 тисяч українських моряків
забезпечують надходження понад 1 млрд доларів США щорічно (4% від експорту послуг України). Морські перевезення є критично важливими для зовнішньоекономічної діяльності України",— йдеться у пояснювальній записці

Нове оподаткування

Крім того, депутати пропонують дещо змінити ставки оподаткування моряків. Парламентарі хочуть встановити ПДФО на рівні 18% (базова ставка),  а військовий збір складатиме 5% від зарплати ITF. У разі, якщо законопроєкт буде прийнято, повністю втілити його норми у життя планують у березні 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі торгували паспортами моряка. А також про важливість безпеки портів регіону.

Верховна Рада Одеса Новини Одеси мобілізація відстрочка
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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