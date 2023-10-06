В Одесской области задержали контрабандиста

Специалисты БЭБ изъяли товар. Фото: БЕБ

В Одесской области разоблачили лиц, занимавшихся нелегальной продажей товаров. Детективы БЭБ изъяли контрафактные сигареты и алкоголь, общая стоимость которых превысила миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

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По информации ведомства, в городе Измаил задержан мужчина, возглавлявший преступную схему. В результате обысков работники Бюро изъяли товары ориентировочной стоимостью 1,26 млн грн.

Детали преступной схемы

Детективы установили, что 39-летний горожанин организовал незаконное изготовление алкоголя кустарным методом. Он покупал спирт, смешивал с красителями и ароматизаторами и реализовывал продукцию под видом водки или коньяка. Товар покупатели получали посредством известной службы доставки.

В результате обыска была обнаружена незаконно изготовленная алкогольная продукция. Сотрудники БЭБ изъяли более 2 тыс. литров спирта, почти 11 тыс. пачек сигарет, накладные службы курьерской доставки и черновые записи. Ориентировочная стоимость изъятого – 1,26 млн грн.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит заключение до 5 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.

Напомним, правоохранители в Одессе обнаружили нарушение правил продажи алкогольных напитков местной предпринимателем в ее продуктовом магазине на проспекте Небесной сотни. У женщины, которая работала в этом магазине, не было лицензии на осуществление такого вида хозяйственной деятельности.