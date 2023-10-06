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Виготовляв алкоголь кустарним методом: на Одещині затримали контрабандиста

6 жовтня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали контрабандиста
Фахівці БЕБ вилучили товар. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили осіб, які займалися нелегальним продажем товарів. Детективи БЕБ вилучили контрафактних сигарет та алкоголю, загальна вартість яких перевищила мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України. 

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За інформацією відомства, у місті Ізмаїл затримали чоловіка, який очолював злочинну схему. В результаті проведених обшуків працівники Бюро вилучили товари орієнтовною вартістю 1,26 млн грн.

Деталі злочинної схеми

Детективи встановили, що 39-річний містянин організував незаконне виготовлення алкоголю кустарним методом. Він купував спирт, змішував з барвниками й ароматизаторами та реалізовував продукцію під виглядом горілки чи коньяку. Товар покупці отримували за допомогою відомої служби доставки.

В результаті обшуку було виявлено незаконно виготовлену алкогольну продукцію. Працівники БЕБ вилучили понад 2 тис. літрів спирту, майже 11 тис. пачок сигарет, накладні служби кур'єрської доставки та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого — 1,26 млн грн. 

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за  ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України. Йому загрожує ув'язнення до 5 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних осіб.

Нагадаємо, правоохоронці в Одесі виявили порушення правил продажу алкогольних напоїв місцевою підприємицею в її продуктовому магазині на проспекті Небесної сотні. Жінка, яка працювала у цьому магазині, не мала ліцензії на здійснення такого виду господарської діяльності.

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