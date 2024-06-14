Какая Одесса в глазах европейцев – пережиток империализма или нет

Мужчина улыбается в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Очевидно, что война поставила Одессу в центр внимания. Но перед этой войной была другая: война мнений. Некоторые отождествляли город с символом русской имперской гордости, однако за последние годы это мнение кардинально изменилось.

Об этом на Black Sea Security Forum заявила народная депутат Украины, председатель Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Сейчас Одессу знают по всему миру как многонациональный, богатый город с невероятным чувством юмора. Также порты Большой Одессы – символ экономического развития Украины и продовольственного богатства стран мира. Именно поэтому важно внимание к городу на побережье Черного моря.

"Пока мы все еще изучаем, что же такое Одесса. И прямо сейчас, в условиях этой жестокой войны, у всего мира есть шанс познакомиться с украинским вайбом и услышать украинский голос. И это также важно для украинцев, как и для мира", — отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Мы ранее писали, что работа портов Великой Одессы не останавливается и каждый месяц показатели экспорта растут, однако кафиры не прекращают попытки уничтожить наш торговый потенциал.

Также мы сообщали, что современная российско-украинская война на Черном море стала двигателем для военного прогресса. Сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которые в будущем должны стать больше