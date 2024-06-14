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Війна поставила Одесу в центр уваги — яким бачать місто у Європі

14 червня 2024 20:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Яка Одеса в очах європейців - пережиток імперіалізму чи ні
Чоловік посміхається у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Очевидно, що війна поставила Одесу у центр уваги. Але перед цією війною була інша: війна думок. Деякі ототожнювали місто із символом російської імперської гордості, однак за останні роки ця думка кардинально змінилась. 

Про це на Black Sea Security Forum заявила народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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Зараз Одесу знають по всьому світу як багатонаціональне, заможне місто з неймовірним почуттям гумору. Також порти Великої Одеси — символ економічного розвитку України та продовольчого багатства країн світу. Саме тому важливою є увага до міста на узбережжі Чорного моря. 

"Поки що ми все ще вивчаємо, що ж таке Одеса. І прямо зараз, в умовах цієї жорстокої війни, у всього світу є шанс познайомитися з українським вайбом і почути український голос. І це також важливо для українців, як і для світу", — зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Ми раніше писали, що робота портів Великоъ Одеси не зупиняється та кожного місяць показники експорту зростають, однак окупанти не припиняють намагання знищити наш торгівельний потенціал.

Також ми повідомляли, що сучасна російсько-українська війна на Чорному морі стала рушієм для військового прогресу. Сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, який у майбутньому має стати більше

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