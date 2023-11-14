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Военные показали момент уничтожения противокорабельной мины на Одесчине

14 ноября 2023 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Военные показали момент уничтожения противокорабельной мины на Одесчине
Взрыв противокорабельной мины. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

К берегам Одесской области штормовое море прибило очередную противокорабельную мину. Военные показали момент уничтожения опасного боеприпаса.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВС Украины.

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По информации военных, взрывоопасный предмет был оперативно обезврежен пиротехниками.

Взрывоопасные предметы

Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россияне активно сбрасывали взрывоопасные боеприпасы в акваторию Черного моря. В настоящее время штормовые волны вынесли на побережье более 70 бомб.

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