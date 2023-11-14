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Військові показали момент знищення протикорабельної міни на Одещині

14 листопада 2023 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Військові показали момент знищення протикорабельної міни на Одещині
Вибух протикорабельної міни. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

До берегів Одеської області штормове море прибило чергову протикорабельну міну. Військові показали момент знищення небезпечного боєприпасу.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗС України. 

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За інформацією військових, вибухонебезпечний предмет було оперативно знешкоджено піротехніками. 

Вибухонебезпечні предмети   

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.   

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та навколишніх. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.  

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.   

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.   

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".  

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росіяни активно скидали вибухонебезпечні боєприпаси в акваторію Чорного моря. Наразі штормові хвилі винесли на узбережжя понад 70 бомб.

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