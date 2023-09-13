Военные показали последствия атаки по Одесской области
Около пяти часов враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 32 БПЛА типа "Shahed-131/136". Впрочем, были и попадания по гражданской инфраструктуре Подунавья.
Силы обороны Юга Украины показали последствия атаки по Одесской области.
Обстрел Одесской области 13 сентября
"К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.
Отметим, в среду, 13 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Кроме того, в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Однако ситуация в акватории меняется достаточно динамично. Сейчас враг завел в пункты базирования ракетоносители, впрочем, достаточно лишь несколько часов, чтобы вывести их на зону пусков.