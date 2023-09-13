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Военные показали последствия атаки по Одесской области

13 сентября 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Военные показали последствия атаки по Одесской области
Последствия атаки в Одесской области. Фото: Силы обороны юга Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Около пяти часов враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 32 БПЛА типа "Shahed-131/136". Впрочем, были и попадания по гражданской инфраструктуре Подунавья.

Силы обороны Юга Украины показали последствия атаки по Одесской области.

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Обстрел Одесской области 13 сентября

"К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.

Уничтожена гражданская инфраструктура. Фото: Силы обороны юга Украины
Уничтожена гражданская инфраструктура. Фото: Силы обороны юга Украины
В результате атаки горели грузовики. Фото: Силы обороны юга Украины
В результате атаки горели грузовики. Фото: Силы обороны юга Украины
Часть дрона, которым атаковали. Одесская область. Фото: Силы обороны юга Украины
Часть дрона, которым атаковали. Одесская область. Фото: Силы обороны юга Украины
Разрушены здания в результате обстрела. Фото: Силы обороны юга Украины
Разрушены здания в результате обстрела. Фото: Силы обороны юга Украины

Отметим, в среду, 13 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Кроме того, в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Однако ситуация в акватории меняется достаточно динамично. Сейчас враг завел в пункты базирования ракетоносители, впрочем, достаточно лишь несколько часов, чтобы вывести их на зону пусков.

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