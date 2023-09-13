Військові показали наслідки атаки по Одеські області
Майже п’ять годин ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Силам ППО вдалось знищити 32 БпЛА типу "Shahed-131/136". Втім, були й влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я.
Сили оборони півдня України показали наслідки атаки по Одеській області.
Обстріл Одещини 13 вересня
"На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано", — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, у середу, 13 вересня, в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння.
Крім того, у Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Проте ситуація в акваторії змінюється досить динамічно. Зараз ворог завів до пунктів базування ракетоносії, втім достатньо лише кілька годин, аби вивести їх на зону пусків.