Військові показали наслідки атаки по Одеські області

Наслідки атаки по Одеській області. Фото: Сили оборони півдня України

Майже п’ять годин ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Силам ППО вдалось знищити 32 БпЛА типу "Shahed-131/136". Втім, були й влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

Сили оборони півдня України показали наслідки атаки по Одеській області.

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"На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано", — йдеться в повідомленні.

Знищена цивільна інфраструктура. Фото: Сили оборони півдня України

Внаслідок атаки горіли вантажівки. Фото: Сили оборони півдня України

Частина дрона, яким атакували. Одеську область. Фото: Сили оборони півдня України

Зруйновані будівлі внаслідок обстрілу. Фото: Сили оборони півдня України

Зазначимо, у середу, 13 вересня, в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Крім того, у Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Проте ситуація в акваторії змінюється досить динамічно. Зараз ворог завів до пунктів базування ракетоносії, втім достатньо лише кілька годин, аби вивести їх на зону пусків.