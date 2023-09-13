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Військові показали наслідки атаки по Одеські області

13 вересня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Військові показали наслідки атаки по Одеські області
Наслідки атаки по Одеській області. Фото: Сили оборони півдня України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Майже п’ять годин ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Силам ППО вдалось знищити 32 БпЛА типу "Shahed-131/136". Втім, були й влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

Сили оборони півдня України показали наслідки атаки по Одеській області. 

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"На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано", — йдеться в повідомленні. 

Знищена цивільна інфраструктура. Фото: Сили оборони півдня України
Знищена цивільна інфраструктура. Фото: Сили оборони півдня України
Внаслідок атаки горіли вантажівки. Фото: Сили оборони півдня України
Внаслідок атаки горіли вантажівки. Фото: Сили оборони півдня України
Частина дрона, яким атакували. Одеську область. Фото: Сили оборони півдня України
Частина дрона, яким атакували. Одеську область. Фото: Сили оборони півдня України
Зруйновані будівлі внаслідок обстрілу. Фото: Сили оборони півдня України
Зруйновані будівлі внаслідок обстрілу. Фото: Сили оборони півдня України

Зазначимо, у середу, 13 вересня, в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Крім того, у Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Проте ситуація в акваторії змінюється досить динамічно. Зараз ворог завів до пунктів базування ракетоносії, втім достатньо лише кілька годин, аби вивести їх на зону пусків.

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