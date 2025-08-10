Удар по оккупантам под Алешками - детали операции

Военные ВСУ уничтожили важный объект россиян под Олешками
Воздушные силы Украины нанесли точный удар по командному пункту батальона оккупантов в районе Олешек. Среди уничтоженных россиян есть командиры и руководители ключевых служб.
Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Уничтожение оккупантов под Олешками
По данным Генштаба, удар был осуществлен высокоточной авиационной бомбой. Целью стал командный пункт одного из батальонов оккупационных войск в районе Олешек.
Какие потери среди оккупантов
В результате атаки, по данным украинской разведки, погибли около 25 оккупантов. По меньшей мере 11 получили ранения. Среди ликвидированных — командир батальона, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов.
Украинские военные отмечают, что российские враги не смогут чувствовать себя в безопасности на захваченной территории. Такие удары значительно снижают координационные возможности оккупантов и деморализуют личный состав.
"Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле!
Борьба продолжается!" — написали в Генштабе.
Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ. Также бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" атаковали военные объекты в Крыму боевыми дронами. Был успешно поражен десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также сожжены российские радиолокационные станции.
