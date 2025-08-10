Видео
Военные ВСУ уничтожили важный объект россиян под Олешками

Военные ВСУ уничтожили важный объект россиян под Олешками

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 16:35
Удар по оккупантам под Алешками - детали операции
Взрыв на позициях российских оккупантов. Фото иллюстративное: Силы беспилотных систем

Воздушные силы Украины нанесли точный удар по командному пункту батальона оккупантов в районе Олешек. Среди уничтоженных россиян есть командиры и руководители ключевых служб.

Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:
Військові знищили важливий об'єкт росіян під Олешками — подробиці - фото 1
Сообщение Генштаба. Фото: скриншот из Telegram

Уничтожение оккупантов под Олешками

По данным Генштаба, удар был осуществлен высокоточной авиационной бомбой. Целью стал командный пункт одного из батальонов оккупационных войск в районе Олешек.

Какие потери среди оккупантов

В результате атаки, по данным украинской разведки, погибли около 25 оккупантов. По меньшей мере 11 получили ранения. Среди ликвидированных — командир батальона, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов.

Украинские военные отмечают, что российские враги не смогут чувствовать себя в безопасности на захваченной территории. Такие удары значительно снижают координационные возможности оккупантов и деморализуют личный состав.

"Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле!
Борьба продолжается!" — написали в Генштабе.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ. Также бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" атаковали военные объекты в Крыму боевыми дронами. Был успешно поражен десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также сожжены российские радиолокационные станции.

Херсон взрыв россияне оккупанты Новости Одессы війна
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
