Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військові знищили важливий об'єкт росіян під Олешками — подробиці

Військові знищили важливий об'єкт росіян під Олешками — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 16:35
Удар по окупантах під Олешками — деталі операції
Вибух на позиціях російських окупантів. Фото ілюстративне: Сили безпілотних систем

Повітряні сили України завдали точного удару по командному пункту батальйону окупантів у районі Олешок. Серед знищених росіян є командири та керівники ключових служб.

Про це у неділю, 10 серпня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Реклама
Читайте також:
Військові знищили важливий об'єкт росіян під Олешками — подробиці - фото 1
Допис Генштабу. Фото: скриншот з Telegram

Знищення окупантів під Олешками

За даними Генштабу, удар було здійснено високоточною авіаційною бомбою. Ціллю став командний пункт одного з батальйонів окупаційних військ у районі Олешок.

Які втрати серед окупантів

Внаслідок атаки, за даними української розвідки, загинули близько 25 окупантів. Щонайменше 11 отримали поранення. Серед ліквідованих — командир батальйону, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів.

Українські військові наголошують, що російські вороги не зможуть почуватися у безпеці на захопленій території. Такі удари значно знижують координаційні можливості окупантів та деморалізують особовий склад.

"Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі!
Боротьба триває!" — написали в Генштабі.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводі у Саратовській області РФ. Також бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" атакували військові об'єкти у Криму бойовими дронами. Було успішно вражено десантний катер проєкту 02510 "БК-16", а також спалено російські радіолокаційні станції. 

Херсон вибух росіяни окупанти Новини Одеси війна
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації