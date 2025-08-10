Удар по окупантах під Олешками — деталі операції

Вибух на позиціях російських окупантів. Фото ілюстративне: Сили безпілотних систем

Повітряні сили України завдали точного удару по командному пункту батальйону окупантів у районі Олешок. Серед знищених росіян є командири та керівники ключових служб.

Про це у неділю, 10 серпня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Допис Генштабу. Фото: скриншот з Telegram

Знищення окупантів під Олешками

За даними Генштабу, удар було здійснено високоточною авіаційною бомбою. Ціллю став командний пункт одного з батальйонів окупаційних військ у районі Олешок.

Які втрати серед окупантів

Внаслідок атаки, за даними української розвідки, загинули близько 25 окупантів. Щонайменше 11 отримали поранення. Серед ліквідованих — командир батальйону, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів.

Українські військові наголошують, що російські вороги не зможуть почуватися у безпеці на захопленій території. Такі удари значно знижують координаційні можливості окупантів та деморалізують особовий склад.

"Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі!

Боротьба триває!" — написали в Генштабі.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводі у Саратовській області РФ. Також бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" атакували військові об'єкти у Криму бойовими дронами. Було успішно вражено десантний катер проєкту 02510 "БК-16", а також спалено російські радіолокаційні станції.