В Одессе осудили военного за самовольное оставление части

Военный дважды оставлял часть — что решил одесский суд
Уроженец Херсона, мобилизованный во время военного положения, дважды самовольно покинул место службы. Мужчина признал вину и объяснил, что действовал по личным мотивам. Суд учел его раскаяние, однако приговор все же назначил.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Мобилизованный уроженец Херсона, который проходил службу в учебной роте одной из воинских частей попал на скамью подсудимых. По материалам дела, он самовольно оставил место службы и более месяца находился вне части. Вернувшись, солдат снова покинул часть и был задержан работниками ГБР в Одессе. В суде военный признал свою вину, искренне раскаялся и заявил, что понимает последствия своих действий.
Как наказали
Суд отметил, что совершенное является тяжким преступлением, поскольку это самовольное оставление воинской части в условиях военного положения. Учитывая повторность правонарушения, предыдущую судимость и обстоятельства дела, судья назначил мужчине пять лет и два месяца лишения свободы.
