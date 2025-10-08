Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный дважды оставлял часть — что решил одесский суд

Военный дважды оставлял часть — что решил одесский суд

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 01:36
В Одессе осудили военного за самовольное оставление части
Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik

Уроженец Херсона, мобилизованный во время военного положения, дважды самовольно покинул место службы. Мужчина признал вину и объяснил, что действовал по личным мотивам. Суд учел его раскаяние, однако приговор все же назначил.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Мобилизованный уроженец Херсона, который проходил службу в учебной роте одной из воинских частей попал на скамью подсудимых. По материалам дела, он самовольно оставил место службы и более месяца находился вне части. Вернувшись, солдат снова покинул часть и был задержан работниками ГБР в Одессе. В суде военный признал свою вину, искренне раскаялся и заявил, что понимает последствия своих действий.

Как наказали

Суд отметил, что совершенное является тяжким преступлением, поскольку это самовольное оставление воинской части в условиях военного положения. Учитывая повторность правонарушения, предыдущую судимость и обстоятельства дела, судья назначил мужчине пять лет и два месяца лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который ограбил людей. Также мы писали, что в Харькове судили мужчину, который "заминировал" метро.

Одесса суд правосудие Одесская область Новости Одессы судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации