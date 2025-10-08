В Одесі засудили військового за самовільне залишення частини

Молоток судді. Фото ілюстративне: freepik

Уродженець Херсона, мобілізований під час воєнного стану, двічі самовільно залишив місце служби. Чоловік визнав провину та пояснив, що діяв з особистих мотивів. Суд врахував його каяття, однак вирок все ж таки призначив.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Мобілізований уродженець Херсона, який проходив службу у навчальній роті однієї з військових частин потрапив на лаву підсудних. За матеріалами справи, він самовільно залишив місце служби і понад місяць перебував поза частиною. Повернувшись, солдат знову залишив частину і був затриманий працівниками ДБР в Одесі. У суді військовий визнав свою провину, щиро розкаявся та заявив, що розуміє наслідки своїх дій.

Як покарали

Суд зазначив, що вчинене є тяжким злочином, оскільки це самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану. З огляду на повторність правопорушення, попередню судимість і обставини справи, суддя призначив чоловікові п’ять років і два місяці позбавлення волі.

