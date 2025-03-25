Суд назначил наказание военному, который пытался продать автомат

Молоток судьи. Фото: Freepik

Военнослужащий из Одесской области пытался продать нарезной автомат и боеприпасы к нему. За содеянное его судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года обвиняемый занимал должность главного сержанта взвода огневой поддержки спецназначения одной из воинских частей Нацгвардии Украины. Во время патрулирования Херсона, находясь на территории заброшенного складского помещения, он обнаружил нарезной автомат "АКС-74У" без серийного номера и около 196 боевых патронов к нему.

В начале января 2024 года военный вернулся в Одессу и хранил найденное оружие и боеприпасы в сарае, где на тот момент жил вместе с отчимом. Впоследствии мужчина рассказал о находке знакомому, который выразил желание ее приобрести.

Как указано в материалах дела, на момент передачи оружия обвиняемый прибыл на место встречи на служебном автомобиле вместе со своим подчиненным. После передачи автомата и патронов знакомому он получил 48 000 гривен. В тот же день правоохранители задержали обвиняемого.

Решение суда

Малиновский районный суд Одессы рассмотрел дело и признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Подсудимый полностью признал свою вину.

Сначала суд постановил назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако впоследствии это решение было смягчено: наказание заменили на служебное ограничение для военнослужащих сроком на два года. Кроме того, с обвиняемого принято удерживать 20% от суммы его денежного обеспечения в пользу государства в течение этого периода.

Напомним, в Одесской области военный находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль. Через короткий промежуток времени его задержали, а впоследствии судили.

Также мы сообщали, что в Одесской области военный неоднократно совершал психологическое насилие в отношении своей бывшей сожительницы. За это ему назначили наказание.