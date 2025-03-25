Суд призначив покарання військовому, який намагався продати автомат

Молоток судді. Фото: Freepik

Військовослужбовець з Одеської області намагався продати нарізний автомат та боєприпаси до нього. За скоєний його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2023 року обвинувачений обіймав посаду головного сержанта взводу вогневої підтримки спецпризначення однієї з військових частин Нацгвардії України. Під час патрулювання Херсона, перебуваючи на території закинутого складського приміщення, він виявив нарізний автомат "АКС-74У" без серійного номера та близько 196 бойових набоїв до нього.

На початку січня 2024 року військовий повернувся до Одеси і зберігав знайдену зброю та боєприпаси у сараї, де на той момент мешкав разом із вітчимом. Згодом чоловік розповів про знахідку знайомому, який висловив бажання її придбати.

Як зазначено у матеріалах справи, на момент передачі зброї обвинувачений прибув на місце зустрічі на службовому автомобілі разом зі своїм підлеглим. Після передачі автомата та набоїв знайомому він отримав 48 000 гривень. Того ж дня правоохоронці затримали обвинуваченого.

Рішення суду

Малиновський районний суд Одеси розглянув справу та визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Підсудний повністю визнав свою провину.

Спершу суд ухвалив призначити йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Однак згодом це рішення було пом’якшено: покарання замінили на службове обмеження для військовослужбовців строком на два роки. Крім того, з обвинуваченого ухвалено утримувати 20% від суми його грошового забезпечення на користь держави протягом цього періоду.

Нагадаємо, в Одеській області військовий перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викрав автомобіль. Через короткий проміжок часу його затримали, а згодом судили.

Також ми повідомляли, що в Одеській області військовий неодноразово вчиняв психологічне насильство щодо своєї колишньої співмешканки. За це йому призначили покарання.