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Главная Одесса Военный не согласен с решением ВВК — как действовать в суде

Военный не согласен с решением ВВК — как действовать в суде

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 06:32
Как военному защитить права в суде — советы юриста
Мужчина проходит врачебную комиссию. Фото: protocol.ua

Сегодня немало вопросов возникает при прохождении военно-врачебной комиссии, причем как у военнообязанных, так и у военных, которые защищают нашу страну на передовой. Решения ВВК порой не поддаются логике, но это вовсе не означает, что они окончательны и не подлежат обжалованию. Что делать, если вы не согласны с выводом первой инстанции? Куда обращаться и есть ли шансы выиграть?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским юристом Алексеем Шалару.

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Альтернатива судам

Суд — это лишь один из путей. И далеко не самый простой. Если военный не согласен с решением медицинской комиссии, он может обратиться в высшую врачебно-консультативную комиссию (ВКК), которая базируется в Киеве, с просьбой пересмотреть заключение. Это правило действует как для действующих военнослужащих, так и для тех, кто только проходит медосмотр в рамках мобилизации.

"Можно подать запрос на пересмотр в высшую ВВК. У нас были случаи, когда местная комиссия признает годным, а Киевская  нет. И тогда дело идет в пользу военного. Суд  это крайний вариант. Потому что если вас мобилизовали, даже незаконно, потом увольнение почти невозможно", — объясняет юрист Алексей Шалару.

​ Юрист Олексій Шалару про альтернативу судам
Юрист Алексей Шалару об альтернативе судам. Фото: Новини.LIVE

Об этих возможностях знают не все. Еще меньше людей понимают, как правильно оформить обращение, чтобы оно имело юридическую силу. Именно поэтому стоит действовать активно уже на старте: фиксировать нарушения, подавать рапорты, обращаться письменно и использовать официальные каналы — чтобы не остаться без доказательств.

Решения судов по военным делам

Даже если суд становится на сторону военного, это еще не финал. Часто воинская часть подает апелляцию, а рассмотрение затягивается на месяцы. Но если апелляция подтвердила предыдущее решение — документ вступает в силу, и его можно принудительно обжаловать через исполнительную службу.

"Если апелляция подтверждает решение, оно вступает в силу. Можно брать исполнительный лист и обращаться в службу принудительного исполнения. Если нет апелляции  решение действует сразу. Это государственный орган, и он обязан его выполнить. Мы имели положительные примеры, когда части таки подчинялись решению суда", — заключает эксперт.

​ Засідання суду.
Заседание суда. Фото: anticorruption-vymir

В конце концов, главное — не бояться фиксировать нарушения и бороться за свои права. Если этого не делать, система и дальше будет игнорировать даже очевидную несправедливость. А те, кто не молчат, постепенно формируют новую правовую практику — которая работает уже не только для них, но и для других военных.

Ранее мы писали, какое будет решение суда, если человек, получивший повестку, не явился на ВВК. А также о том, как пройти военно-врачебную комиссию без ТЦК.

Одесса суд армия военные Новости Одессы война в Украине
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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