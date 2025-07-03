Как военному защитить права в суде — советы юриста

Военный не согласен с решением ВВК — как действовать в суде
Сегодня немало вопросов возникает при прохождении военно-врачебной комиссии, причем как у военнообязанных, так и у военных, которые защищают нашу страну на передовой. Решения ВВК порой не поддаются логике, но это вовсе не означает, что они окончательны и не подлежат обжалованию. Что делать, если вы не согласны с выводом первой инстанции? Куда обращаться и есть ли шансы выиграть?
Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским юристом Алексеем Шалару.
Альтернатива судам
Суд — это лишь один из путей. И далеко не самый простой. Если военный не согласен с решением медицинской комиссии, он может обратиться в высшую врачебно-консультативную комиссию (ВКК), которая базируется в Киеве, с просьбой пересмотреть заключение. Это правило действует как для действующих военнослужащих, так и для тех, кто только проходит медосмотр в рамках мобилизации.
"Можно подать запрос на пересмотр в высшую ВВК. У нас были случаи, когда местная комиссия признает годным, а Киевская — нет. И тогда дело идет в пользу военного. Суд — это крайний вариант. Потому что если вас мобилизовали, даже незаконно, потом увольнение почти невозможно", — объясняет юрист Алексей Шалару.
Об этих возможностях знают не все. Еще меньше людей понимают, как правильно оформить обращение, чтобы оно имело юридическую силу. Именно поэтому стоит действовать активно уже на старте: фиксировать нарушения, подавать рапорты, обращаться письменно и использовать официальные каналы — чтобы не остаться без доказательств.
Решения судов по военным делам
Даже если суд становится на сторону военного, это еще не финал. Часто воинская часть подает апелляцию, а рассмотрение затягивается на месяцы. Но если апелляция подтвердила предыдущее решение — документ вступает в силу, и его можно принудительно обжаловать через исполнительную службу.
"Если апелляция подтверждает решение, оно вступает в силу. Можно брать исполнительный лист и обращаться в службу принудительного исполнения. Если нет апелляции — решение действует сразу. Это государственный орган, и он обязан его выполнить. Мы имели положительные примеры, когда части таки подчинялись решению суда", — заключает эксперт.
В конце концов, главное — не бояться фиксировать нарушения и бороться за свои права. Если этого не делать, система и дальше будет игнорировать даже очевидную несправедливость. А те, кто не молчат, постепенно формируют новую правовую практику — которая работает уже не только для них, но и для других военных.
Ранее мы писали, какое будет решение суда, если человек, получивший повестку, не явился на ВВК. А также о том, как пройти военно-врачебную комиссию без ТЦК.
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