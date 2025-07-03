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Головна Одеса Військовий не згоден з рішенням ВЛК — як діяти в суді

Військовий не згоден з рішенням ВЛК — як діяти в суді

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 06:32
Як військовому захистити права в суді — поради юриста
Чоловік проходить лікарську комісію. Фото: protocol.ua

Сьогодні чимало питань виникає під час проходження військово-лікарської комісії, причому як у військовозобов'язаних, так і у військових, які захищають нашу країну на передовій. Рішення ВЛК часом не піддаються логіці, але це зовсім не означає, що вони остаточні та не підлягають оскарженню. Що робити, якщо ви не згодні з висновком першої інстанції? Куди звертатись і чи є шанси виграти?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським юристом Олексієм Шалару.

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Альтернатива судам 

Суд — це лише один зі шляхів. І далеко не найпростіший. Якщо військовий не погоджується з рішенням медичної комісії, він може звернутися до вищої лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), яка базується у Києві — з проханням переглянути висновок. Це правило діє як для чинних військовослужбовців, так і для тих, хто тільки проходить медогляд у рамках мобілізації.

"Можна подати запит на перегляд до вищої ВЛК. У нас були випадки, коли місцева комісія визнає придатним, а Київська — ні. І тоді справа йде на користь військового. Суд — це крайній варіант. Бо якщо вас мобілізували, навіть незаконно, потім звільнення майже неможливе", — пояснює юрист Олексій Шалару.

​ Юрист Олексій Шалару про альтернативу судам
​ Юрист Олексій Шалару про альтернативу судам. Фото: Новини.LIVE 

Про ці можливості знають не всі. Ще менше людей розуміють, як правильно оформити звернення, щоб воно мало юридичну силу. Саме тому варто діяти активно вже на старті: фіксувати порушення, подавати рапорти, звертатися письмово та використовувати офіційні канали — щоб не залишитися без доказів.

Рішення судів у військових справах

Навіть якщо суд стає на бік військового — це ще не фінал. Часто військова частина подає апеляцію, а розгляд затягується на місяці. Але якщо апеляція підтвердила попереднє рішення, документ набуває чинності і його можна примусово оскаржити через виконавчу службу.

"Якщо апеляція підтверджує рішення, воно набирає чинності. Можна брати виконавчий лист і звертатися до служби примусового виконання. Якщо немає апеляції, рішення діє одразу. Це державний орган, і він зобов’язаний його виконати. Ми мали позитивні приклади, коли частини таки підкорювалися рішенню суду", — підсумовує експерт.

​ Засідання суду.
​ Засідання суду. Фото: anticorruption-vymir  

Зрештою, головне — не боятися фіксувати порушення й боротися за свої права. Якщо цього не робити, система й далі ігноруватиме навіть очевидну несправедливість. А ті, хто не мовчать, поступово формують нову правову практику, яка працює вже не лише для них, а й для інших військових.

Раніше ми писали, яке буде рішення суду, якщо чоловік, що отримав повістку, не явився на ВЛК. А також про те, як пройти військово лікарську комісію без ТЦК.

Одеса суд армія військові Новини Одеси війна в Україні
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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