Як військовому захистити права в суді — поради юриста

Військовий не згоден з рішенням ВЛК — як діяти в суді
Сьогодні чимало питань виникає під час проходження військово-лікарської комісії, причому як у військовозобов'язаних, так і у військових, які захищають нашу країну на передовій. Рішення ВЛК часом не піддаються логіці, але це зовсім не означає, що вони остаточні та не підлягають оскарженню. Що робити, якщо ви не згодні з висновком першої інстанції? Куди звертатись і чи є шанси виграти?
Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським юристом Олексієм Шалару.
Альтернатива судам
Суд — це лише один зі шляхів. І далеко не найпростіший. Якщо військовий не погоджується з рішенням медичної комісії, він може звернутися до вищої лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), яка базується у Києві — з проханням переглянути висновок. Це правило діє як для чинних військовослужбовців, так і для тих, хто тільки проходить медогляд у рамках мобілізації.
"Можна подати запит на перегляд до вищої ВЛК. У нас були випадки, коли місцева комісія визнає придатним, а Київська — ні. І тоді справа йде на користь військового. Суд — це крайній варіант. Бо якщо вас мобілізували, навіть незаконно, потім звільнення майже неможливе", — пояснює юрист Олексій Шалару.
Про ці можливості знають не всі. Ще менше людей розуміють, як правильно оформити звернення, щоб воно мало юридичну силу. Саме тому варто діяти активно вже на старті: фіксувати порушення, подавати рапорти, звертатися письмово та використовувати офіційні канали — щоб не залишитися без доказів.
Рішення судів у військових справах
Навіть якщо суд стає на бік військового — це ще не фінал. Часто військова частина подає апеляцію, а розгляд затягується на місяці. Але якщо апеляція підтвердила попереднє рішення, документ набуває чинності і його можна примусово оскаржити через виконавчу службу.
"Якщо апеляція підтверджує рішення, воно набирає чинності. Можна брати виконавчий лист і звертатися до служби примусового виконання. Якщо немає апеляції, рішення діє одразу. Це державний орган, і він зобов’язаний його виконати. Ми мали позитивні приклади, коли частини таки підкорювалися рішенню суду", — підсумовує експерт.
Зрештою, головне — не боятися фіксувати порушення й боротися за свої права. Якщо цього не робити, система й далі ігноруватиме навіть очевидну несправедливість. А ті, хто не мовчать, поступово формують нову правову практику, яка працює вже не лише для них, а й для інших військових.
Раніше ми писали, яке буде рішення суду, якщо чоловік, що отримав повістку, не явився на ВЛК. А також про те, як пройти військово лікарську комісію без ТЦК.
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