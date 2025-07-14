Военный из Одесской области получил штраф за избиение женщины

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военный поссорился с незнакомой женщиной возле дома в Одессе и ударил ее ногой по голени. Она получила ушиб и обратилась в полицию. Суд признал мужчину виновным и оштрафовал.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Как выяснилось, это был военнослужащий, уроженец села Довжанко, что в Одесской области, который служил в должности гранатометчика в роте охраны.

По данным следствия, конфликт между мужчиной и женщиной возник внезапно, и никаких предварительных отношений между ними не было. Причины ссоры неизвестны, но после короткого спора солдат ударил потерпевшую в правую голень. Медики зафиксировали ушиб и подкожную гематому.

Женщина обратилась в полицию, и против военного открыли уголовное производство. Его действия квалифицировали как умышленное легкое телесное повреждение.

Какое наказание для военного за избиение женщины

Суд учел, что мужчина ранее не судим, имеет семью, служит в армии, не уклонялся от следствия, активно способствовал расследованию и искренне раскаялся. Обстоятельств, отягчающих его вину, не выявлено.

В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа — 850 гривен.

Напомним, женщина из Закарпатской области в Facebook негативно высказывалась о представителях Православной церкви Украины. Также мы писали, что в Одесской области мошенники выманили документы, а затем и средства у матери пропавшего без вести военного.