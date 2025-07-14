Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный избил женщину на улице в Одессе — суд вынес приговор

Военный избил женщину на улице в Одессе — суд вынес приговор

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 01:29
Военный из Одесской области получил штраф за избиение женщины
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военный поссорился с незнакомой женщиной возле дома в Одессе и ударил ее ногой по голени. Она получила ушиб и обратилась в полицию. Суд признал мужчину виновным и оштрафовал.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Военный избил женщину

Как выяснилось, это был военнослужащий, уроженец села Довжанко, что в Одесской области, который служил в должности гранатометчика в роте охраны.

По данным следствия, конфликт между мужчиной и женщиной возник внезапно, и никаких предварительных отношений между ними не было. Причины ссоры неизвестны, но после короткого спора солдат ударил потерпевшую в правую голень. Медики зафиксировали ушиб и подкожную гематому.

Женщина обратилась в полицию, и против военного открыли уголовное производство. Его действия квалифицировали как умышленное легкое телесное повреждение.

Какое наказание для военного за избиение женщины

Суд учел, что мужчина ранее не судим, имеет семью, служит в армии, не уклонялся от следствия, активно способствовал расследованию и искренне раскаялся. Обстоятельств, отягчающих его вину, не выявлено.

В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа — 850 гривен.

Напомним, женщина из Закарпатской области в Facebook негативно высказывалась о представителях Православной церкви Украины. Также мы писали, что в Одесской области мошенники выманили документы, а затем и средства у матери пропавшего без вести военного.

Одесса избиение Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации