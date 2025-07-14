Військовий з Одещини отримав штраф за побиття жінки

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Військовий посварився з незнайомою жінкою біля будинку в Одесі й ударив її ногою по гомілці. Вона отримала забій і звернулася до поліції. Суд визнав чоловіка винним і оштрафував.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Як з’ясувалося, це був військовослужбовець, уродженець села Довжанко, що на Одещині, який служив на посаді гранатометника в роті охорони.

За даними слідства, конфлікт між чоловіком і жінкою виник раптово, і ніяких попередніх стосунків між ними не було. Причини сварки невідомі, але після короткої суперечки солдат ударив потерпілу в праву гомілку. Медики зафіксували забій і підшкірну гематому.

Жінка звернулася до поліції, і проти військового відкрили кримінальне провадження. Його дії кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження.

Яке покарання для військового за побиття жінки

Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має сім’ю, служить в армії, не ухилявся від слідства, активно сприяв розслідуванню та щиро розкаявся. Обставин, які б обтяжували його провину, не виявлено.

У результаті суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді штрафу — 850 гривень.

Нагадаємо, жінка із Закарпатської області у Facebook негативно висловлювалася про представників Православної церкви України. Також ми писали, що на Одещині шахраї виманили документи, а згодом й кошти у матері зниклого безвісти військового.