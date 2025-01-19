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Военный ранил гражданского на Одесчине — как наказали

19 января 2025 22:05
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пьяный военнослужащий ранил гражданского в Одесской области
Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Военнослужащий из Одесской области в состоянии алкогольного опьянения поранил односельчанина. За причиненные телесные повреждения мужчина получил штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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По данным следствия, 43-летний военный находился в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, когда между ним и 44-летним местным жителем возникла ссора. Во время спора военнослужащий наносил удар ножом в грудную клетку потерпевшему. Раненого мужчину сразу госпитализировали в местную больницу, где медики оказали ему необходимую помощь, а нападавшего задержали правоохранители.

Какое наказание за нанесение телесных повреждений

Дело рассматривали в упрощенном порядке, поскольку обвиняемый признал свою вину и согласился на рассмотрение обвинительного акта без проведения заседания. Суд учел положительную характеристику военнослужащего, его предыдущую несудимость и боевые заслуги перед Родиной. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в сумме 1360 гривен.

Напомним, в Одесской области пьяный мужчина изнасиловал девочку с инвалидностью. Также мы писали, что группа мужчин организовали незаконную добычу песка.

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