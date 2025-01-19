П'яний військовослужбовець поранив цивільного на Одещині

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець з Одещини у стані алкогольного сп'яніння поранив односельця. За спричинені тілесні ушкодження чоловік отримав штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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За даними слідства, 43-річний військовий перебував у стані алкогольного сп’яніння у себе вдома, коли між ним і 44-річним місцевим мешканцем виникла сварка. Під час суперечки військовослужбовець завдавав удару ножем у грудну клітку потерпілому. Пораненого чоловіка одразу ушпиталили до місцевої лікарні, де медики надали йому необхідну допомогу, а нападника затримали правоохоронці.

Яке покарання за нанесення тілесних ушкоджень

Справу розглядали у спрощеному порядку, оскільки обвинувачений визнав свою провину та погодився на розгляд обвинувального акта без проведення засідання. Суд врахував позитивну характеристику військовослужбовця, його попередню несудимість та бойові заслуги перед Батьківщиною. Чоловікові призначили покарання у вигляді штрафу в сумі 1360 гривень.

Нагадаємо, на Одещині п'яний чоловік зґвалтував дівчинку з інвалідністю. Також ми писали, що група чоловіків організувала незаконний видобуток піску.