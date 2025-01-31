Военный из Мариуполя ушел в СЗЧ и получил приговор

Военный с автоматом. Фото: Иллюстративное/Ратинский Вячеслав/УНИАН

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции



Водитель взвода обеспечения батальона логистики одной из воинских частей ушел в СВЧ. Государственное бюро расследований открыло дело, а суд признал фигуранта виновным.

Об этом Новости.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военнослужащий выбыл в отпуск по семейным обстоятельствам на трое суток, но не вернулся в свою часть вовремя. Он сообщал командиру, что задержится, однако тот ответил, что его уже подали в СЗЧ. Намерения уклоняться от службы мужчина не имел, поскольку считал, что не вернулся по уважительным причинам. К тому же фигурант неоднократно обращался в РТЦК и СП по месту жительства и воинской части, с намерениями вернуться, однако ему отказывали ссылаясь на наличие незавершенного уголовного производства.

Какое наказание получит

Суд квалифицировал действия мужчины по ч.5 ст.12 УК Украины как тяжкое преступление и не нашел никаких смягчающих обстоятельств по делу. Военнослужащего признали виновным и присудили пять лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о Сергее Гнездилове, который вернулся в ряды ВСУ. А также о приговоре женщине, которая украла плащ в переходе.