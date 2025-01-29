Военнослужащий наловил рыбы на 121 тысячу гривен — приговор

Рыба выловлена сетями. Фото иллюстративное: 0462.ua

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Военнослужащего из Николаевской области уличили в незаконном вылове рыбы на сумму более 121 тысячи гривен. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном, суд это учел при вынесении приговора.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Незаконная рыбалка

Военнослужащий в отпуске решил порыбачить в Бугском лимане. В качестве орудия для вылова выбрал запрещенную сеть, которую расставил вблизи села Старая Богдановка Николаевского района. Улов получился хорошим его даже оценили рыб инспекторы — 46 кефали стоимостью 77 418 гривен и 28 особей тарани стоимостью — 43 792 гривны. Таким образом, общая стоимость нанесенного ущерба составила 121 тысяча гривен. Действия военнослужащего были инкриминированы как браконьерство.

"Рыбным запасам Украины был нанесен существенный вред и такие действия неизбежно повлияют на качество воспроизводства популяции указанного вида водных биоресурсов в Бугском лимане", — говорится в материалах дела.

Что решил суд

Военнослужащий полностью признал свою вину и искренне раскаялся, благодаря чему ему назначили только штраф в размере 17 тысяч гривен. При этом улов разрешили забрать.

Напомним, мы также писали, что суд вынес решение в отношении мужчины с диагнозом олигофрения за неявку в ТЦК. А также, что на границе с Украиной задержали гражданина Швейцарии, который хотел провезти в Одессу каннабис.