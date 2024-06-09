Украине нужно изготавливать больше оружия

Производство оружия на токарном станке. Фото: УНИАН

Украине следует сосредотачивать свои усилия на военно-промышленном комплексе (ВПК) как на стратегическом направлении. Это позволит быстрее восстановить экономический уровень страны после военных действий.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

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По его словам, прежде всего, этот сектор известен своей высокой рентабельностью. При этом производство собственной военно-промышленной продукции будет дешевле импортного аналога, что будет способствовать экономии средств и развитию страны в целом.

"Нужно вкладываться в первую очередь в военно-промышленный комплекс, что позволит обеспечить экономическую устойчивость и увеличить производство в Украине", — отметил Эдуард Каражия.

Прогнозы по ВВП

Что касается прогнозов по внутреннему валовому продукту (ВВП), экономист считает, что этот показатель может быть искусственно поднят или занижен за счет различных факторов, таких как увеличение заработной платы населения. Однако это не является показателем, регулирующим уровень жизни.

"Я бы не делал, скажем, на этот показатель какие-то особые надежды или планы, потому что это не тот показатель, который регулирует уровень жизни. То есть если мы будем вкладывать в бетонное сооружение, да, но какая отдача от этого? А если мы будем вкладывать в товар, который покупается, перепродается и дает прибавочную стоимость, это будет совсем другой эффект", — подчеркнул Эдуард Каражия.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих компаний Франции, представляющими различные отрасли экономики страны. Обсуждали открытость украинского рынка для французских инвестиций.