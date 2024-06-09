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Військово-промисловий комплекс — ключ до відновлення української економіки після війни

9 червня 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Україні потрібно виробляти більше зброї
Виробництво зброї на токарному верстаті. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Україні потрібно зосереджувати свої зусилля на військово-промисловому комплексі (ВПК) як на стратегічному напрямку. Це дасть можливість швидше відновити економічний рівень країни після військових дій.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав економіст Едуард Каражія

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За його словами, найперше, цей сектор відомий своєю високорентабельною. При цьому, виробництво власної військово-промислової продукції буде дешевшим, ніж імпортний аналог, що сприятиме економії коштів та розвитку країни в цілому.

"Потрібно вкладатися сьогодні насамперед у військово-промисловий комплекс, що дозволить забезпечити економічну стійкість та збільшити виробництво в Україні", — зазначив Едуард Каражія.

Прогнози по ВВП

Щодо прогнозів за внутрішнім валовим продуктом (ВВП), економіст вважає, що цей показник може бути штучно піднятий чи занижений коштом різних факторів, таких як збільшення заробітної плати населення. Однак, це не є показником, який регулює рівень життя.

"Я б не робив, скажімо, у нього на цей показник якісь особливі надії чи плани, бо це не той показник, який регулює рівень життя. Тобто якщо ми вкладатимемо у бетонну споруду, так, але яка віддача від цього? А якщо ми вкладатимемо в товар, який купується, перепродається і дає додаткову вартість, це зовсім буде інший ефект", — наголосив  Едуард Каражія.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся керівниками провідних компаній Франції, які представляють різноманітні галузі економіки країни. Обговорювали відкритість українського ринку для французьких інвестицій.

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