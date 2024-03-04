Украл и удерживал под землей малолетнюю девочку — в Николаевской области задержали злоумышленника
В Николаевской области решил украсть внучку своей сожительницы. Он обустроил тайник под землей, где силой удерживал 8-летнего ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины.
Детали преступления
50-летний мужчина долгое время жил с бабушкой потерпевшего ребенка, а впоследствии решил похитить 8-летнюю девочку — внучку своей сожительницы. Для этого мужчина обустроил тайник под землей.
"Выкопал нору на аэродроме и замаскировал ее", — отметил злоумышленник.
Муж силой и шантажом привел туда девочку, а когда ребенок начал кричать — обидчик его запугал.
"Она испугалась и закричала. Я закрыл ей рот и сказал, если будет кричать, то нас съедят волки" , — сказал злоумышленник.
В результате поисковой операции, полицейские вместе с местным нашли тайник, в котором находились мужчина вместе с похищенной девочкой. Ребёнка правоохранители сразу забрали и отвезли в медицинское учреждение, сейчас с девочкой работают психологи.
Какое наказание грозит
Полицейские сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" УКУ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Одессе произошла ссора, из-за которой пострадала молодая девушка. Мужчина резко отреагировал на просьбу своей сожительницы уехать из ее квартиры. Он чуть не сжег дочь одесситки и саму квартиру.
Также мы писали, что в Одессе двухлетний мальчик, оставшись с неродным отцом, начал бегать по квартире и плакать, а мужчина не сдержался и избил его. У ребенка обнаружили многочисленные телесные повреждения, подтвержденные медиками.
Читайте Новини.LIVE!