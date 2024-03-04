Украл и удерживал под землей малолетнюю девочку — в Николаевской области задержали злоумышленника

Мужчина, задержанный за похищение ребенка. Фото: Нацполиция

В Николаевской области решил украсть внучку своей сожительницы. Он обустроил тайник под землей, где силой удерживал 8-летнего ребенка.



Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины.

Детали преступления

50-летний мужчина долгое время жил с бабушкой потерпевшего ребенка, а впоследствии решил похитить 8-летнюю девочку — внучку своей сожительницы. Для этого мужчина обустроил тайник под землей.

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"Выкопал нору на аэродроме и замаскировал ее", — отметил злоумышленник.

Вход в тайник. Фото: скриншот

Муж силой и шантажом привел туда девочку, а когда ребенок начал кричать — обидчик его запугал.



"Она испугалась и закричала. Я закрыл ей рот и сказал, если будет кричать, то нас съедят волки" , — сказал злоумышленник.

В результате поисковой операции, полицейские вместе с местным нашли тайник, в котором находились мужчина вместе с похищенной девочкой. Ребёнка правоохранители сразу забрали и отвезли в медицинское учреждение, сейчас с девочкой работают психологи.

Какое наказание грозит

Полицейские сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" УКУ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе произошла ссора, из-за которой пострадала молодая девушка. Мужчина резко отреагировал на просьбу своей сожительницы уехать из ее квартиры. Он чуть не сжег дочь одесситки и саму квартиру.

Также мы писали, что в Одессе двухлетний мальчик, оставшись с неродным отцом, начал бегать по квартире и плакать, а мужчина не сдержался и избил его. У ребенка обнаружили многочисленные телесные повреждения, подтвержденные медиками.