Викрав та утримував під землею малолітню дівчинку — на Миколаївщині затримали зловмисника

Чоловік, якого затримали за викрадення дитини. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині вирішив вкрасти онуку своїй співмешканки. Він облаштував схованку під землею, де силоміць утримував 8-річну дитину.



Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції України.

Деталі злочину

50-річний чоловік тривалий час мешкав з бабусею потерпілої дитини, а згодом вирішив викрасти 8-річну дівчинку — онуку своєї співмешканки. Задля цього чоловік облаштував схованку під землею.

Читайте також:

"Викопав нору на аеродромі та замаскував її" — зазначив зловмисник.



Вхід до схованки. Фото: скриншот

Чоловік силоміць і шантажем привів туди дівчинку, а коли дитина почала кричати — кривдник її залякав.



"Вона злякалась та закричала. Я закрив їй рота та сказав, якщо буде кричати, то нас з'їдять вовки", — сказав зловмисник.

У результаті пошукової операції, поліцейські разом з місцевим знайшли схованку, в якій перебували чоловік разом з викраденою дівчинкою. Дитину правоохоронці одразу забрали та відвезли до медичного закладу, наразі з нею працюють психологи.

Яке покарання загрожує

Поліцейські повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" ККУ. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі сталася сварка, через яку постраждала молода дівчина. Чоловік різко відреагував на прохання своєї співмешканки виїхати з її квартири. Він ледь не спалив доньку одеситки та саме помешкання.

Також ми писали, що в Одесі дворічний хлопчик, залишившись із нерідним батьком, почав бігати по квартирі та плакати, а чоловік не стримався та побив його. У дитини виявили численні тілесні ушкодження, які підтвердили медики.