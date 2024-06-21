Одесситы "выбивали" долг в 1000 долларов: детали от полиции

Задержание одесситов. Фото: Нацполиция

Одесситы хотели "выбить" 1000 долларов с мастера, пришедшего починить генератор. Злоумышленники не раз угрожали ремонтнику расправой, однако полиция их задержала "на горячем" и теперь фигуранты находятся под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

Одесситам 20-ти и 22-х лет якобы работа мастера стала не по душе, поэтому они требовали его сплатить 1000 долларов в качестве неустойки. Молодые люди стали "выбивать" из 35-летнего мужчины средства, а как предупреждение — отобрали чемодан с инструментами и личными документами. Потом они не раз приходили в его дом и угрожали физически.

Позже потерпевший сдался и отдал часть денег, которые двое злоумышленников сразу поменяли на гривны. Но этого было мало и товарищи еще не раз напоминали мужчине об остатках его долга, однако во время очередной встречи фигурантов задержали.

Что угрожает

Следователи сообщили одесситам о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в условиях военного положения. Молодым людям грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Другие преступления в Одесской области

Мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили и задержали группу рэкетиров. Преступники потребовали местных отдать им придуманные долги и угрожали силой. Все нарушители находятся под стражей, им грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержали водителя грузовика, который задушил женщину и выбросил ее тело в траву. Мужчина находится под стражей.