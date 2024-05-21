Вибивали вигадані борги — в Одесі затримали рекетирів

В Одесі затримали групу місцевих, які вибивали вигадані борги. Фото: Одеська обласна прокуратура.

В Одесі правоохоронці викрили та затримали групу осіб, які вимагали гроші у місцевих жителів, вигадуючи борги. Наразі усі порушники перебувають під вартою, їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Злочинну групу очолював раніше судимий житель Одеси. Він організував групу, учасники якої "вибивали" вигадані борги, застосовуючи фізичну силу та психологічний тиск.

Злочинці переслідували потерпілих, били їх та погрожували розправою. Через страх за своє життя жертви віддавали гроші. Слідство встановило щонайменше трьох громадян, яких змусили передати рекетирам понад 1 500 доларів.

Що загрожує рекетирам

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років.

Інші злочини на Одещині

Ми раніше писали, що в Одесі судитимуть шахраїв, які обіцяли працевлаштування до прокуратури. За свою "послугу" чоловіки вимагали понад 30 000 доларів.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили в Одесі шахраїв, серед яких були шестеро громадян Чехії. Усіх іноземців на підставі скоєних злочинів виставили з України, їхніми справами зайнялись державні правоохоронні органи.

Додамо, жителька Одеси вирішила звернутися до волонтерів, аби надати допомогу українським військовим. Але замість перерахування коштів на користь бійців вона надала "благодійникам" більше мільйона гривень на їхні власні потреби.