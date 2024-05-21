Выбивали несуществующие долги — в Одессе задержали рэкетиров

В Одессе задержана группа местных, которые выбивали несуществующие долги. Фото: Одесская областная прокуратура.

В Одессе правоохранители разоблачили и задержали группу лиц, требовавших деньги у местных жителей, придумывая несуществующие долги. Все нарушители находятся под стражей, им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Преступную группу возглавлял ранее судимый житель Одессы. Он организовал группу, участники которой выбивали несуществующие долги, применяя физическую силу и психологическое давление.

Преступники преследовали потерпевших, избивали их и угрожали расправой. Из-за страха за свою жизнь жертвы отдавали деньги. Следствие установило не менее трех граждан, которых заставили передать рекетирам более 1 500 долларов.

Что угрожает рэкетирам

Трем участникам группы сообщено о подозрении по факту вымогательства, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Это преступление карается лишением свободы сроком до 12 лет.

Другие преступления в Одесской области

Мы раньше писали, что в Одессе будут судить мошенников, обещавших трудоустройство в прокуратуру. За свою "услугу" мужчины потребовали более 30 000 долларов.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили в Одессе мошенников, среди которых были шесть граждан Чехии. Всех иностранцев из-за совершенных преступлений выдворили из Украины, их делами занялись государственные правоохранительные органы.

Добавим, жительница Одессы решила обратиться к волонтерам, чтобы оказать помощь украинским военным. Но вместо перечисления средств в пользу бойцов она предоставила "благодетелям" больше миллиона гривен на их собственные нужды.