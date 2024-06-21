Одесити "вибивали" борг у 1000 доларів: деталі від поліції

Затримання одеситів. Фото: Нацполіція

Одесити хотіли "вибити" 1000 доларів з майстра, що прийшов полагодити генератор. Зловмисники не раз погрожували ремонтнику розправою, однак поліція їх затримала "на гарячому" та тепер фігуранти перебувають під вартою.

Про це повідомли у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Одеситам 20-ти та 22-х років нібито робота майстра стала не до вподоби, тому вони вимагали сплатити його1000 доларів в якості неустойки. Молодики стали "вибивати" з 35-річного чоловіка кошти, а як попередження — відібрали валізу з інструментами та особистими документами. Потім вони не раз приходили до його помешкання та погрожували фізично.

Згодом потерпілий здався та віддав частину грошей, які двоє зловмисників відразу поміняли на гривні. Але цього було мало та товариші ще не раз нагадували чоловіку про залишки його боргу, однак під час їхньої чергової зустрічі фігурантів затримали.

Що загрожує

Слідчі повідомили одеситам про підозру за за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчиненій за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану. Молодикам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Інші злочини на Одещині

Ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили та затримали групу рекетирів. Злочинці вимагали місцевих віддати їм вигадані борги та погрожували силою. Наразі усі порушники перебувають під вартою, їм загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що на Одещині затримали водія вантажівки, який задушив жінку та викинув її тіло у траву. Чоловік перебуває під вартою.