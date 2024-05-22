Требовали деньги за свою доброту — будут судить полицейских Николаева

В Николаеве будут судить полицейского за взятку. Иллюстративное фото: Одесская областная прокуратура

Два сотрудника полиции Николаева обвинены в вымогательстве и получении взятки. Мужчины хотели получить деньги от предпринимателя за то, что не будут создавать ему дополнительные проблемы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской прокуратуры.

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Детали дела

Сотрудники полиции Николаева потребовали 40 тысяч гривен у предпринимателя. За такую сумму они обещали женщине, которая не будет создавать и фальсифицировать доказательства ее вины в уголовном правонарушении.

Что угрожает

Обвинительный акт в отношении двух работников полиции направлен в суд, им инкриминированы вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Случаи взяточничества

Мы писали ранее, что в Николаевской области разоблачили работника правоохранительных органов на вымогательстве взятки с местного жителя. Полицейский обещал мужчине не оформлять на него протокол о нарушении, за что теперь ему грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили одну из работниц районного суда Одесщины на взяточничестве и злоупотреблении влиянием. Женщина требовала 1 000 долларов за свои "услуги" помощи по закрытию дела об админправонарушении.