Вимагали гроші за свою доброту — судитимуть поліцейських Миколаєва
Два працівники поліції Миколаєва обвинувачені у вимаганні та одержанні хабаря. Чоловіки хотіли отримати гроші від підприємиці за те, що не будуть створювати їй додаткові проблеми.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської прокуратури.
Деталі справи
Співробітники поліції Миколаєва вимагали 40 тисяч гривень у підприємниці. За таку суму вони обіцяли жінці, що не будуть створювати та фальсифікувати докази її вини у кримінальному правопорушенні.
Що загрожує
Обвинувальний акт стосовно двох працівників поліції скеровано до суду, їм інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Випадки хабарництва
Ми писали раніше, що в Миколаївській області викрили працівника правоохоронних органів на вимаганні хабаря з місцевого мешканця. Поліцейський обіцяв чоловіку не оформлювати на нього протокол про порушення, за що тепер йому загрожує позбавлення волі.
Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили одну з працівниць районного суду Одещини на хабарництві та зловживанні впливом. Жінка вимагала 1 000 доларів за свої "послуги" допомоги щодо закриття справи про адмінправопорушення.
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