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Вимагали гроші за свою доброту — судитимуть поліцейських Миколаєва

22 травня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вимагали гроші за свою доброту — судитимуть поліцейських Миколаєва
У Миколаєві судитимуть поліцейського за хабар. Ілюстративне фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Два працівники поліції Миколаєва обвинувачені у вимаганні та одержанні хабаря. Чоловіки хотіли отримати гроші від підприємиці за те, що не будуть створювати їй додаткові проблеми. 

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської прокуратури.

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Деталі справи

Співробітники поліції Миколаєва вимагали 40 тисяч гривень у підприємниці. За таку суму вони обіцяли жінці, що не будуть створювати та фальсифікувати докази її вини у кримінальному правопорушенні. 

Що загрожує

Обвинувальний акт стосовно двох працівників поліції скеровано до суду, їм інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Випадки хабарництва 

Ми писали раніше, що в Миколаївській області викрили працівника правоохоронних органів на вимаганні хабаря з місцевого мешканця. Поліцейський обіцяв чоловіку не оформлювати на нього протокол про порушення, за що тепер йому загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили одну з працівниць районного суду Одещини на хабарництві та зловживанні впливом. Жінка вимагала 1 000 доларів за свої "послуги" допомоги щодо закриття справи про адмінправопорушення.

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