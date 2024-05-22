Вимагали гроші за свою доброту — судитимуть поліцейських Миколаєва

У Миколаєві судитимуть поліцейського за хабар. Ілюстративне фото: Одеська обласна прокуратура

Два працівники поліції Миколаєва обвинувачені у вимаганні та одержанні хабаря. Чоловіки хотіли отримати гроші від підприємиці за те, що не будуть створювати їй додаткові проблеми.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської прокуратури.

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Деталі справи

Співробітники поліції Миколаєва вимагали 40 тисяч гривень у підприємниці. За таку суму вони обіцяли жінці, що не будуть створювати та фальсифікувати докази її вини у кримінальному правопорушенні.

Що загрожує

Обвинувальний акт стосовно двох працівників поліції скеровано до суду, їм інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Випадки хабарництва

Ми писали раніше, що в Миколаївській області викрили працівника правоохоронних органів на вимаганні хабаря з місцевого мешканця. Поліцейський обіцяв чоловіку не оформлювати на нього протокол про порушення, за що тепер йому загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили одну з працівниць районного суду Одещини на хабарництві та зловживанні впливом. Жінка вимагала 1 000 доларів за свої "послуги" допомоги щодо закриття справи про адмінправопорушення.