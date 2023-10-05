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Требовали уплатить несуществующий долг: в Одесской области задержали преступников-рецидивистов

5 октября 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали преступников-рецидивистов
Мужчин задержали с поличным. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители разоблачили преступную группировку. Группа лиц требовала с землевладельца почти миллион гривен "долга".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступной схемы

По информации правоохранителей, трое иностранцев с уголовным прошлым по предварительному сговору с другими лицами в Одесской области выдвинули землевладельцу требование заплатить им более 900 тысяч гривен. Свои требования они назвали "погашением долга", которого у потерпевшего мужчины не было.

Сообщники по телефону и во время личных встреч угрожали мужчине и членам его семьи причинением тяжких телесных повреждений и физической расправой, а также уничтожением сельскохозяйственной техники в случае отказа выполнять их требования. Под давлением угроз потерпевший дважды передал находившимся у него злоумышленникам деньги в сумме 20 000 гривен и 500 долларов США.

требовали с землевладельца почти миллион гривен несуществующего долга: на одежде правоохранители разоблачили членов этнической преступной группы
Задержаные фигуранты дела. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Мужчин задержали и сообщили подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Мошеннические схемы в Одесской области

Напомним, трое жителей Одесской области присвоили более 300 тысяч гривен банковских карт, прикрываясь "помощью от ООН". Украинцев призывают обращаться в полицию в случае незаконного списания денег по этой схеме.

Добавим, житель Одесщины размещал в соцсетях информацию о продаже не существующих автомобилей по заниженным ценам для ВСУ. Одним из условий продажи авто была уплата аванса на его банковскую карту.

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