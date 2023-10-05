На Одещині затримали злочинців-рецидивістів

Чоловіків затримали на місці злочину. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці викрили злочинне угрупування. Група осіб вимагала з землевласника майже мільйон гривень "боргу".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі злочинної схеми

За інформацією правоохоронців, троє іноземців з кримінальним минулим за попередньою змовою з іншими особами на Одещині висунули землевласнику вимогу сплатити їм понад 900 тисяч гривень. Свої вимоги вони назвали "погашенням боргу", якого потерпілий чоловік не мав.

Спільники телефоном та під час особистих зустрічей погрожували чоловіку і членам його родини заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та фізичною розправою, а також знищенням сільськогосподарської техніки у разі відмови виконувати їхні вимоги. Під тиском погроз потерпілий двічі передав зловмисникам гроші, які були у нього, в сумі 20 000 гривень та 500 доларів США.

Затримані фігуранти справи. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіків затримали та повідомили підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Шахрайські схеми на Одещині

Нагадаємо, троє мешканців Одеської області привласнили понад 300 тисяч гривень банківських карток, прикриваючись "допомогою від ООН". Українців закликають звертатись до поліції в разі незаконного списання грошей за цією схемою.

Додамо, мешканець Одещини розміщував у соцмережах інформацію про продаж автомобілів, яких не існує, за заниженими цінами для ЗСУ. Однією з умов продажу авто була сплата авансу на його банківську картку.